Jednou ze zajímavých novinek je například speciální beton Zapa Drop. Jedná se o drenážní beton určený pro finální pochozí nebo pojezdové plochy. Výjimečný je tím, že výrobce garantuje až 95% propustnost vody na zastavěném území a díky tomu i značné úspory na poplatcích za dešťovou vodu.

Beton, který ušetří za vodné a stočné.

FOTO: Novinky

„Beton je propustný, propouští vodu vlastně přímo do terénu. Pokud budeme brát problémy s dešťovou vodou v České republice, respektive v celé Evropě, tak zachovává poměr vody spadlé z nebe v lokalitě, kde srážky spadnou,“ vysvětlil výhody materiálu obchodní zástupce firmy Zapa beton Martin Šafra.

Cena materiálu se pohybuje okolo 2 tisíc korun za metr kubický. Beton lze probarvit i různými pigmenty, v takovém případě je pak cena stanovena individuálně. Ačkoli jsou podobné materiály ve světě již dobře známé, v Česku se jedná o novinku.

Speciální podlaha



Dalším zajímavým materiálem je tenkovrstvý anhydritový potěr AnhylLevel Thermio od firmy Cemex. Jedná se o podlahovou vrstvu s extrémní tepelnou vodivostí vyvinutou speciálně pro podlahová topení v nízkoenergetických stavbách.

Rychle reaguje na změny teplot v objektu a má vliv na snížení spotřeby tepelné energie. „Přináší nám možnost extrémního snížení tloušťky podlahy a zvětšení tepelné vodivosti,” uvedl zástupce firmy Cemex Daniel Šmíd.

„Z důvodu, že se stavební trend orientuje na nízkoenergetické a pasivní domy, dnes už neřešíme vytápění, to znamená zdroj tepla, ale řešíme opačný problém, jak se tepla zbavit, to znamená přebytek. Tento materiál nám dokáže redukovat přebytek tepla. Jak rychle dokážeme zatopit, dostat teplo do objektu, tak ho dokážeme i odstavit,“ dodal Šmíd.

Cena materiálu se pohybuje kolem 6 tisíc korun za metr kubický.

Na veletrhu je samozřejmě k vidění i mnoho dalších vystavovatelů z oboru stavebnictví, dřevostaveb, bazénů a saun, vytápění nebo elektrotechniky.