Stejné pravidlo platí, plní-li schody funkci předělu mezi výškovými úrovněmi v zahradě nebo při přechodu z terasy do zeleně, do bazénu.

Jaké venkovní schody vybereme, určí povaha a velikost místa, kde mají být instalovány, ale i povětrnostní vlivy.

Betonové schůdky s palisádou a dlažbou barevně ladí s domem.

FOTO: Best (2x)

Parametry a vzhled

Široké schodiště vynikne před velkorysejším vstupem do domu. Kde je místa méně, vybereme schodiště točité a užší, pokud se po něm pohybují pouze jednotlivci.

Atypický prostor je výzvou pro segmentové schodiště, které se na sebe navazujícími díly tvarově přizpůsobí téměř jakémukoli místu.

Schodišťové stupně můžete pokrýt kamenným kobercem. Povrch je beze spár, má přírodní vzhled, je mrazuvzdorný, neklouže.

FOTO: Topstone

Často využívané schody musí být pohodlné a bezpečné. U plných schodů se zajímáme o možnost zdrsnělého povrchu, protiskluzových zarážek, výčnělků a frézovaných drážek u hrany nášlapu.

Tipy odborníka

Veškeré použité materiály, včetně spojovacích komponent, musí odolat vlivům venkovního prostředí. I když bude celé schodiště z nerezové oceli nebo žárového pozinku, stačí, aby byl ve spojích použitý jediný železný šroubek, který začne rezivět a znečistí i další komponenty, říká Petr Paksi z firmy J. A. P., která je výrobcem schodišť do interiéru i exteriéru.

Zásadním pochybením při výběru exteriérového schodiště je volba interiérového kousku do venkovních prostor. Schodiště určené do interiéru není materiálové připraveno na nápor větru, deště, sněhu ani slunce. Bude docházet k bobtnání dřevěných částí či zreznutí těch kovových, což není jen otázka vzhledu, ale především bezpečnosti.

Schodiště ve venkovních prostorech je potřeba stavět vždy na pevný základ. Tráva, písek či zámková dlažba rozhodně nejsou tím správným podkladem. Základovou betonovou patku umístěte do nezámrzné hloubky 80 cm, jen tak vytvoříte dostatečně pevný podklad pro schodiště.



Nášlapy schodů by měly být spádovány kvůli snazšímu stoupání a také proto, aby na nich neulpívala voda. Mírné schodiště má sklon do 25°, běžné pohodlné schodiště od 25 do 35°, strmé 35 až 45°, sklon nad 45° mají schodiště žebříková.

Zdrsnělý povrch jednotlivých nášlapů brání uklouznutí, otvory navíc protéká voda i sníh.

FOTO: J. A. P. (3x)

Pohodlné schody mají výšku stupně od 15 do 18 cm. Šířka stupně pak vychází kolem 33 až 27 cm. Šířka schodišťového ramene se odvozuje od volného průchodu pro dospělého člověka, to je 60 cm. Optimální u rodinných domů je rameno pro dva průchozí pruhy, tj. 120 cm.

Minimalistickým vzhledem se vyznačuje zábradlí se skleněnou výplní, která může být uchycena k nerezovým sloupkům a doplněna madlem.

Povětrnostní vlivy jsou dalším faktorem ovlivňujícím výběr schodiště. Před nimi můžeme schody částečně krýt zastřešením domu.

V lokalitách bohatých na sněhové a dešťové srážky volíme schodiště s tzv. polorošty nebo jemnými mřížkami - děrovanými nášlapy, skrz které déšť i sníh protečou na zem.

Točité schodiště je vhodné do malých prostor. Toto navíc kontrastuje s barvou fasády.

Odolné materiály

Beton kromě klasického schodiště umožňuje vytvořit samonosné konstrukce různých tvarů a bez podpor. Může působit mohutně stejně jako vzdušně v subtilní tloušťce, aniž by postrádal nosnost a spolehlivost. Tradičně šedý odstín schodů změní pigmentové barvy, na betonové stupně lze pokládat dřevo, cihly, dlažbu.

Betonové zahradní schodiště nemusí být vůbec tvarově fádní ani šedé.

Dřevo je oproti jiným materiálům choulostivější, vlhko, přímý sluneční svit a změny teplot mění jeho strukturu i barevnost. Komu nevadí sesychání a patina, zvolí domovské dřeviny jako dub, jasan, které pravidelně ošetřujeme oleji. Odolnější variantou jsou exotické dřeviny vzdorující proti plísním a vlhku, např. teak, bangkirai.

Cihly působí hřejivým dojmem, jejich načervenalé odstíny dodávají energii. Hodí se nejlépe ke klasickým stavbám. Hlídáme však ošetření materiálu již od výrobce proti mrazu a vlhkosti, sledujeme nízkou poréznost a protiskluznost povrchu.

Cihlové schodiště v zahradě vynikne svým odstínem, zároveň působí přirozeně. Schody z cihel se budují převážně na betonovém základu, který svými rozměry odpovídá použitému druhu cihel. Schody lze též vybudovat i přímo na terénu v pískovém loži, podobně jako chodník.

Kámen využijeme především u vstupů do zahrady a u kamenných staveb. Velmi odolné kamenné schodiště je náročné na stavbu a pořizovací cena patří k nejvyšším ze všech materiálů.

Schodišťové stupnice lze také pokrýt vzhledově jemnějším kamenným kobercem z přírodních říčních nebo mramorových kamínků spojených speciální pryskyřicí.

Venkovní schody Civik Zink pro výšku 252 až 305 cm se chlubí extrémně dlouhou životností. Jsou vhodné k domu i pro výškové předěly v zahradách.

FOTO: Bauhaus

Kov působí moderně, hřejivost mu dodá spojení se dřevem. Kombinace se sklem vyhovuje moderním minimalistickým stavbám. Obvykle jde o nerezovou nebo žárově pokovenou ocel.