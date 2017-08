Liam a Ali se seznámili přes své přátele. Když zjistili, že mají společnou vášeň - cestování a poznávání nových krajů, bylo jasné, že dál už budou svět objevovat spolu. A když loni zahlédli autobus přestavěný na obytný vůz, měli okamžitě jasno i v tom, v jakém dopravním prostředku se spolu vydají na cesty.

Liam hledal vhodný autobus na internetu a informace o jeho proměně zhruba osm měsíců. Dalších devět měsíců pak společně s Ali neznali jiný program než že se každé odpoledne, po příchodu ze zaměstnání domů, pustili do práce na svém autobusu, který i pojmenovali. Říkají mu Bilby.

Proměna autobusu na obytný trvala devět měsíců.

Na zařízení interiéru pár využil mimo jiné recyklované dřevo, kus plotu, který jim nabídl Liamův kamarád, a polstrování ze starého gauče.

„Během prací na proměně jsme s Bilbym vyráželi každý víkend na výlety. Po náročném čase úprav a zároveň šetření jsme nakonec mohli opustit svůj domov v Melbourne na trvalo a změnit tak svůj styl života,” řekl britskému serveru The Sun Liam.

„Jsme na cestě už šest týdnů a plánujeme pokračovat dál ještě pět měsíců, než se někde usadíme, abychom zase něco vydělali,” dodal.

Nezbytnou součástí vybavení byl i malý kuchyňský koutek.

Přátelé Liama a Ali byli překvapeni tím, jak si v krátkém čase mohli dovolit pořídit starý autobus a celý jej přetvořit na obytný. Liam ale ujišťuje, že to zase tak nákladné nebylo. Při výběru každého prvku si totiž dávali pozor, aby jej pořídili opravdu co nejlevněji.

„Jako student ekonomie jsem toho zpočátku o kutilství opravdu moc nevěděl, ale díky kamarádům truhlářům a spoustě nakoukaných videí na youtube jsem si nakonec s většinou věcí sám poradil, a dokonce jsem zjistil, že mě to baví,” svěřil se Liam.

Stěnu ložnice zdobí příhodný citát pro cestovatele z knihy Pán prstenů, jejímž autorem je anglický spisovatel J. R. R. Tolkien: Not all who wander are lost. (Ne každý, kdo bloudí, je ztracený.)

V autobusu mají zařízenou malou kuchyňskou část s lednicí a malým vařičem, na ni navazuje malý obývák tvořený především sedačkou a stolkem. Zvláštností, která odlišuje jejich autobus od mnoha jiných takto upravených, je výrazně oddělená ložnice od zbytku interiéru autobusu. Člověk v ní má pocit mnohem většího soukromí.

Ke střeše autobusu je připevněna srolovatelná markýza.

Praktickým doplněním autobusu byla integrace rolovací markýzy do jeho střechy. V teplých dnech tak získávají obyvatelé další prostor v exteriéru autobusu.

Šikovná je rovněž horní plošina. Na ní lze přepravovat například kolo a surf, ale také vztyčit slunečník a prostě si užívat výhledů do okolí z výšky.

Za teplých nocí lze markýzu volně spustit a využít jako malé promítací plátno.

Pár urazil v autobusu přes 1600 kilometrů, z rodného Melbourne se vydal po pobřeží a pokračuje zatím dále. Mladí lidé si pochvalují právě blízkost oceánu a velké množství času, které tráví na plážích. Člověk se díky tomu podle jejich zkušenosti cítí neustále tak nějak více odpočatý.

Liam si pak navíc vytyčil cíl naučit se během společné cesty pořádně surfovat. V tomto ohledu prý má ještě stále co dohánět.

Plošinu na střeše lze využít k přepravě kola a surfu, ale také jako terasu s výhledem.

Na první pohled trošku překvapivým doplňkem autobusu je i nosič na motorku umístěný na jeho zadní straně. S tou mohou mladí Australané operativněji prozkoumávat okolí, ale zároveň jim pomáhá udržovat dobrou náladu ve vztahu.

Kdykoli je na ně nepřetržitá vzájemná společnost příliš, vydá se Liam na nějaký čas na projížďku. Také si díky ní mohou oba dopřát chvíle soukromí, když je jejich nepřetržitý pobyt v autobusu začne unavovat.