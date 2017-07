O domě snil Roman společně s manželkou a také si ho sami navrhli. Samozřejmě, opírali se o práci architektů, ale teprve až s tím třetím si porozuměli. Vždy obdrželi návrh, který si následně přizpůsobili. Toužili po pěkném, ale především útulném a praktickém prostředí, kde se jim bude příjemně žít.

V jídelně kraluje velký skleněný jídelní stůl (Calligaris) doplněný koženými židlemi. Vytváří příjemný kontrast s šedou stěrkou Granit (Němec) a také závěsy s kobercem, které jsou všude v domě zhotoveny na míru (Zips).

Manželům se líbí jednoduchý styl, střídmost a čisté linie. Nechtěli nic okázalého, ale velkorysý a praktický dům, který budou beze zbytku využívat.

V jednoduchosti je krása

Moderní dům oděný do elegantního šedobílého hávu o výměře 660 m2 dnes stojí v celé své kráse na úhledném a zelení zářícím pozemku. Část zahrady je vyčleněna dětem a jejich hrám. Mají tu své hřiště, domeček, lezeckou stěnu i tobogán. Tvarem stavba připomíná písmeno U.

Celý dům je bezbariérový, kompletně klimatizovaný s podlahovým vytápěním. Nikde nenajdete jedinou obkládačku.

Elegantní kuchyň navazuje na obývací pokoj a jídelnu. Působí nenápadným dojmem a je z ní pěkný výhled na terasu a do zahrady. Pracovní deska je zhotovená z polystonu. K barovému pultu jsou přidány vysoké stoličky Lapalma. Prostředí zútulňuje kaskádová zahrada – zelená stěna z živých rostlin (Němec).

Podlahy jsou lité a na stěnách v interiéru i vně domu se objevují stěrky Němec. Stěrka je použita i v bazénu.

Díky průmyslové vzduchotechnice Dantherm s velkým výkonem mohou mít majitelé mezi obývacím pokojem a vstupem do wellness místnosti jen skleněné dveře bez těsnění, aniž by do domu pronikala vlhkost.

Obývacímu prostoru dominuje bílá kožená sedací souprava (Natuzzi), kterou doplňuje konferenční stolek (Dolpa) s lihovým krbem zhotoveným na míru a stojací lampy Foscarini. Příjemné posezení si majitelé dopřávají v křesle, které se dokonale přizpůsobí váze člověka (Natuzzi). K maximálnímu komfortu přispívá také velkoplošná TV obrazovka LG a ozvučení Bosse.

Minimalisticky laděný interiér je protkán hřejivými detaily – živými rostlinami, přírodninami, vyřezávanými obrazy, svíčkami a soškami Buddhy.

Všichni členové rodiny tu mají své dokonalé soukromí, ale zároveň i přehled o dění v domě. Každý dětský pokoj má svou koupelnu, šatnu i vstup na terasu do atria.

V jednom křídle domu, které tvoří obytnou zónu, jsou umístěny tři dětské pokoje, pracovna, ložnice a koupelny. S druhým křídlem, kde se nachází domácí wellness s bazénem, vířivkou, saunou a venkovní jídelnou s grilem ho spojuje společenský prostor domu, kde je kuchyň, jídelna, obývací pokoj, prostorná garáž, vstupní chodba i technické zázemí.

Koupelna rodičů přímo navazuje na ložnici. Je vybavena luxusní vanou, umyvadly i bateriemi z kolekce Axor Jeana-Marie Massauda i sprchovým koutem a klozetem. Nábytek je zhotovený na míru.

V otevřeném atriu domu je soustředěno venkovní posezení, které harmonicky dotváří prostředí s půvabnými zenovými zahrádkami vysypanými bílými oblázky. V celém domě a na zahradě je jich navezeno celkem 42 tun.

Žár slunce zachytí stylové stínění, elektronicky ovládaná a na míru zhotovená plachta Somfy.

Lůžko zhotovené na míru je vespod osvětlené. Budí dojem levitujícího kvádru, který se vznáší na skleněné středové podnoži.

„Je velmi komfortní ovládat celý dům prostřednictvím telefonu,“ vysvětluje Roman práci a možnosti inteligentního řízení domácnosti, na něž je napojeno topení, kamerový systém a zabezpečení, provoz wellness centra, žaluzie atd.

Otevřená šatna rodičů má zajištěný i tok denního světla.

Doma nejlépe



„Rodina je smyslem mého života. Hodně pracuji, ale chci si život také užívat a trávit s ní čas, vidět děti vyrůstat, být tu pro ně a dopřát jim příjemný domov,“ říká energický Roman.

Je naprosto zjevné, co je motorem jeho života a žene ho kupředu. Žije tady a teď a rád se za odvedenou práci odmění. Někdy rychlým autem, jindy televizorem.

Koupelna má litou podlahu a stěny ošetřené speciální šedou stěrkou (Němec), strop je z barrrisolu. Umyvadlo (Villeroy & Boch) miskovitého tvaru je doplněno baterií Axor Starck Organic.

„Přál jsem si velký televizor. Tento je jeden ze tří největších u nás, má úhlopříčku 2,56 m,“ konstatuje s potěšením. Sám ale televizi téměř nesleduje, dopřál ji dětem, aby si lépe užily pohádky.

Velmi si pochvaluje práci truhlářství Dolpa, jehož výrobky tu není možné přehlédnout. V drtivé většině je totiž nábytek v domě zhotoven na míru. Šikovní řemeslníci vyrobili i originální svítidlo nad venkovní jídelní stůl.

Největší část rodinného spa zabírá bazén s protiproudem plně upravený stěrkou (Němec), strop nad ním je zhotovený z černého barrisolu. Součástí je vířivka USSPA, sauna a koupelna s klozetem.

„Nejraději sedávám na barové židličce v kuchyni, často i s počítačem,“ přiznává Roman šťastné okamžiky, kdy s potěšením vnímá tep všedního života své rodiny a rozplývá se: „Když se odněkud vracím, třeba i z dovolené, těším se do naší postele, je neuvěřitelně pohodlná. S přáteli si zase příležitostně dopřejeme chvilky strávené s vodními dýmkami Shisha Original, které jsou opravdu skvělé a vynikají krásným designem.“

V otevřeném atriu domu je soustředěno venkovní posezení (Hartmann), které harmonicky dotváří prostředí s půvabnými zenovými zahrádkami vysypanými bílými oblázky.

Výhledově by Roman ještě rád dodělal tělocvičnu, která je situovaná v křídle za wellness centrem a navazuje na letní jídelnu, ale už spřádá další plány.

„Až budu stavět další dům, určitě budu zase spolupracovat s firmami My Light, Dolpa a Němec. Znovu použiju stěrky, lité podlahy a kaskádové zahrady – jsou úžasné.“

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz