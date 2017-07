Luxusní ranč uprostřed divočiny má všechno. Přistávací dráhu i hvězdárnu

Horké letní dny někdy svádějí ke snění o tom, jaké by to bylo, kdyby... Pro milovníky luxusu a americké divočiny by tématem pro příští představy mohl být ranč nazvaný nenápadně - West Creek Ranch (doslova Ranč u Západního potoka). Patří zakladateli televizního kanálu Discovery Johnu Hendricksovi, který jej nabízí k prodeji. V přepočtu za 3,4 miliardy korun. Jeho vybavení zcela odpovídá horentní částce, nechybí ani hvězdárna.