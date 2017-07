V Novém Šaldorfu přijíždíme do zástavby rodinných domů, kde nás vítají rodiče se dvěma dětmi. Ještě před osmi lety se rozhodovali, zda zůstat v bytě, ale nakonec se rozhodli stavět s kamarádovou firmou. A jak říkají, nemohou být šťastnější.

Dispozice domu Martin Z původního individuálního projektu si majitelé nakonec nechali postavit typový dům Martin s plochu 115 m² a garáží 35 m². Dispozice 3+kk má propojený kuchyňský prostor s obývacím pokojem, ze kterého je možné vystoupit na terasu se zahradou. Hlavní vstup do domu má oddělené zádveří s přilehlou technickou místností. Otevřená chodba tvaru „L“ spojuje ostatní místnosti a koupelnu.

Kdy jste se rozhodli stavět a jak jste bydleli dříve?

Manželka bydlela v paneláku, takže je zvyklá být v bytě, ale já bych tam neměl co na práci. Rozhodnutí, že chceme vlastní bydlení, přišlo v době, kdy začala stavět manželčina sestra, tedy asi před 8 lety. Rozpočítali jsme úspory a vrhli se do toho také.

Z obývacího pokoje se dá vyjít na zahradu.

FOTO: Jan Homola

Podle čeho jste si vybírali firmu a proč zrovna dřevostavba?

Kamarád má firmu, která staví dřevostavby, takže nám dal všechny potřebné informace. Známe se už dlouho a také bydlí v Novém Šaldorfu, kde už postavil několik domků. Navíc sám bydlí v dřevostavbě, takže jsme si ji mohli i sami projít.

Okolí domu ještě stále prochází úpravami.

FOTO: Jan Homola

Jak jste vybírali pozemek?

Pozemek jsme vybírali podle lokality, a jelikož je Nový Šaldorf v těsné blízkosti Znojma, a bydlí tu spousta našich přátel, bylo rozhodnuto rychle.

V naší ulici jsme stavěli jako první, takže jsme si mohli vybrat libovolnou parcelu. Máme ji velkou asi 620 m², takže nevím, kam bychom třeba dali bazén. Ale ono to vůbec nevadí. Vířivka nám bohatě stačí.

Firma postavila dům celý, včetně základové desky.

FOTO: Jan Homola

Máte typový dům, nebo individuální projekt?

Když jsme rozmýšleli dispozici, inspirovali jsme se různými, už existujícími variantami, ale celkově je dům navržený jako individuální projekt. Nechtěli jsme patro, ale jen přiměřenou velikost domu, aby se snadno udržoval.

Máme propojenou kuchyň s obývacím pokojem, ze kterého vedou dveře přímo na zahradu. Manželka chtěla hlavně velkou koupelnu, která jí v paneláku scházela.

Je něco v dispozici, co byste teď udělali jinak?

Myslím, že ne. Jsme takto spokojení. Jediné, nad čím uvažuji, jestli by nebyly praktické dveře z garáže do domu, abych nemusel chodit venkem, ale možná by nám to pak vadilo.

FOTO: Jan Homola

Jak jste na tom se skladovacími prostory?

Půdu máme pochozí, takže tam máme velký skladovací prostor. Jinak máme na zahradě kůlnu na sezónní věci, pak tu máme technickou místnost, garáž a v interiéru samozřejmě vestavěné skříně.

Jak dlouho trvala výstavba?

Výstavba trvala asi 4 měsíce, což bylo v plánu. Dodání jsme měli na klíč a dům nám postavili od základové desky až po povrchové úpravy stěn, vypínače a posuvné dveře do pouzdra. Samostatně jsme si pak nechali udělat kuchyňskou linku a vestavěné skříně.

Na zahradě nechybí venkovní zastřešené posezení.

FOTO: Jan Homola

Co bylo při výstavbě nejvíce náročné? Měli jste nějaké problémy se stavebním úřadem?

Jelikož jsme v této ulici stavěli jako první, tak jsme si mohli vybrat i parcelu, ale nebyly nachystané přípojky ani příjezdová cesta. Elektřinu jsme si tedy museli pronajmout od vzdálenějšího souseda. Máme schované fotoalbum, kde je vidět, jak bylo všude bahno a nepořádek, ale teď se tomu už jen smějeme.

Na stavebním úřadě to bylo nekonečné. Vždy, když jsem přišel s něčím hotovým a podepsaným, tak mi dali další papír, a nic nešlo vyřídit na jeden zátah.

Jedním z mála detailů, které majitelé dodělávali ještě po dostavění domu, byla instalace kamenných obkladů.

FOTO: Jan Homola

Jak dlouho vám trvaly dokončovací terénní úpravy?

Jak to tak asi bývá, terénní úpravy stále trvají a postupně doděláváme přístřešky, altány, nebo kůlnu. Nedávno jsme dělali systém na zavlažování trávníku, který je napojený na studnu. Je pravda, že jsme si ze startu vzali větší hypotéku, abychom právě co nejvíc věcí dodělali co nejdřív, aby nám nedošel dech.

Předělávali jste něco na domě, nebo opravovali?

Asi nic, jen banality. Bylo potřeba přenastavit rekuperační jednotku, protože na ní byly nastaveny jiné podmínky. U krbu jsme si dodatečně nechali udělat obklad z kamene, protože se nám kámen a kov líbí.

FOTO: Jan Homola

Jak tedy vytápíte a jak vám vycházejí náklady na energie?

Dům máme konstrukčně řešený jako difuzně uzavřený systém s centrální rekuperační jednotkou. V obývacím pokoji máme krb s teplovodním výměníkem, na který je napojené podlahové vytápění. V létě navíc vodu ohříváme pomocí fotovoltaických panelů, které jsme umístili na střechu.

Hezkým nápadem je podsvícení baru.

FOTO: Jan Homola

Náklady na vodu a elektřinu máme zálohově kolem 3000 korun, ale vždycky nám po vyúčtování něco vrací, takže skutečně náklady jsou kolem 2500 korun na měsíc. Když to srovnáme s panelákem, tam jsme museli třeba přispívat i do fondu oprav.

Koupelna je obložena dlaždicemi ve třech barvách, které spolu velice pěkným způsobem ladí.

FOTO: Jan Homola

Za jak dlouho začala okolní výstavba a máte nějaké problémy se sousedy?

Dva roky jsme tu byli úplně sami, než se začaly stavět okolní domy. Jsme komunikativní typy, takže se sousedy nemáme problém.

Co se vám na domě nejvíc líbí?

Jsme rádi, že máme velkou koupelnu s vanou i sprchovým koutem. Je to velmi praktické. Také jsme nedávno udělali zavlažovací systém trávníku, takže nejen že šetříme vodu, kterou bereme ze studny, ale šetříme i čas na zalévání.

Velká koupelna byla jedním ze základních požadavků majitelů na dům. Vešla se do ní pohodlně vana i sprchový kout.

FOTO: Jan Homola

Nevadí vám starost o dům a sekání trávy?

Jsme aktivní, takže si pořád hledáme něco na práci a sedět v bytě by nás nebavilo. Teď máme zahradu a můžeme kdykoliv vyjít ven. Starost o dům nám prostě nevadí a do paneláku bychom se už nevrátili.

Ing. Kristina Nešporová, www.drevostavitel.cz