Ostrůvek slouží jako varné či mycí centrum, pracovní nebo odkládací a úložná plocha, ale často funguje jako barový pult či místo ke stolování. Je-li kuchyň propojená s obývákem, právě ostrůvek obě části přirozeně spojuje i odděluje.

Možností využití, stejně jako variant vzhledu a zpracování ostrůvkového modulu, je mnoho. Ostrůvek bude vždy nepřehlédnutelným dominantním prvkem kuchyně.

Ostrov uprostřed kuchyně vytváří oddělenou pracovní plochu, kterou lze využít pro skladování nádobí, na vaření nebo mytí.

FOTO: Datart

Při plánování ostrůvkové kuchyně se proto určitě vyplatí vše náležitě promyslet a pečlivě připravit. Zejména tehdy, má-li být součástí ostrůvku mycí zóna s dřezem či varná deska.

Při plánování zvažte



Prostor je základní podmínkou pro vytvoření elegantní ostrůvkové kuchyně, která má mít mezi jednotlivými kusy nábytku volnou plochu 90 až 120 cm.

Dispozice je důležitá kvůli tvaru místnosti i umístění oken a dveří. Ostrůvky mají smysl tam, kde nekomplikují pohyb a jsou součástí prostorných polyfunkčních kuchyní, kde vyniknou a splní svůj účel.

Klasický barový pult v jednoduchém pojetí navazuje z jedné strany na stěnu.

FOTO: Solodoor (2x)

Projekt a stavební úpravy jsou nutné. Je rozdíl, zda ostrůvek jen rozšíří pracovní prostor, nebo na něj umístíme varnou desku či mycí dřez. Ostrůvek plánujeme ještě před stavbou nového nebo před rekonstrukcí starého bytu. Zabudování ostrůvku do stávající kuchyně je stavebně náročné, zejména instalace plynu, vody, odpadu a výkonného odsavače par.

Využití ostrůvku není jen efektní či trendová záležitost. I jednoduchá varianta s volnou pracovní plochou nabízí uživatelsky a ergonomicky promyšlený komfort.

Ostrůvek v kuchyni oddělí pracovní části, rozšíří i úložné prostory, kdy vnitřní zásuvky nebo poličky lze využít i na uskladnění potravin. U ostrůvku s varnou deskou využijeme úložné prostory k uložení nádobí, ostrůvky s dřezem využijeme i k uskladnění čisticích prostředků. Do volných polic lze ukládat cokoli.

Výška ostrůvku má odpovídat jeho využití. Slouží-li jako pracovní nebo více funkční, zachováme stejnou výšku, jako mají ostatní pracovní plochy v kuchyni. Když je součástí ostrůvku varné centrum, může být o něco nižší, s dřezem je zase z hlediska ergonomie vhodnější vyšší. Výška se může dodatečně změnit většími sokly.

Odvětrání má být kvalitní, jestliže se ostrůvek využívá k vaření. Podmínkou je komínový odsavač par, který lépe pohltí výpary, na rozdíl od filtrového odsavače. Výkonné digestoře jsou finančně nákladnější, společně s ostrůvkem ale mohou tvořit zajímavou dominantu kuchyně.

Ostrůvek s dřezem a prostorem pro ukládání nádobí a jiných potřebných věcí odděluje kuchyň a jídelní stůl.

FOTO: Trachea (2x)

Design hledáme v rozmanitosti tvarů. Lze zvolit i zcela originální ostrůvek, který vyhovuje individuálním požadavkům. Ostrůvkům osazeným dřezem doslova sluší elegantní vysoké designové baterie.

Ostrůvky s varnou deskou osvětlí komínový odsavač par, nad ostatní lze použít závěsné svítidlo. Výhodou ostrůvků je přístup ze všech stran, případně barové posezení. Zároveň může ostrůvek posloužit i k optickému oddělení kuchyně od jídelny či obývacích prostor.

Jaký tvar kuchyně je ideální?



Kuchyně plánujeme v různých tvarech. Jednoduché tvary představují jednořadá kuchyň, kuchyň ve tvaru písmena L a kuchyň dvouřadá. Komplexnější řešení tvaru, nabízející více možností, představují kuchyně ve tvaru písmene G, ve tvaru písmene U a kuchyně s ostrůvkem a poloostrůvkem.

Do řady – při uspořádání třímetrové kuchyňské linky v řadě se budeme potýkat s malou pracovní plochou a také s nedostatkem úložných prostor. Taková kuchyň se hodí do dvoučlenné domácnosti, kde se moc nevaří. Lépe na tom nebudeme ani v kuchyni dlouhé pět nebo šest metrů. Při přenášení věcí z jedné strany na druhou se hodně naběháme a vaření bude únavné.

Kuchyně Magnific z krémové dýhy ve vysokém lesku. Místo pro barový pult je pokračováním kuchyňského ostrůvku, který tvoří předěl mezi kuchyní a jídelním stolem.

FOTO: Nadop (2x)

Do dvou řad naproti sobě je výhodnější varianta už proto, že do jedné řady umístíme všechny spotřebiče a do druhé uložíme potraviny. Patří sem také kombinovaná chladnička s mrazničkou a naproti kuchyňské pomůcky.

Mezi dvěma řadami má zůstat prostor 90 až 120 cm, kde již pohodlně otevřeme dvířka od skříněk, dá se tady projít i kolem otevřené myčky a pohybovat se tu mohou současně i dvě osoby.

Kuchyně v provedení fólie ve vysokém lesku s ostrůvkem vybaveným indukční varnou deskou, výkonnou digestoří a účelnými skříňkami.

Do tvaru písmene U – jde o uspořádání praktické, máme vše po ruce podobně jako u varianty naproti sobě. Navíc se dá využít ještě jedna kratší stěna buď k umístění některého z pracovních center, nebo jako úložný prostor. I tady dodržujeme pravidlo volného prostoru minimálně 120 cm.

Do tvaru písmene L – takové kuchyňské linky jsou nejrozšířenější zejména proto, že k tomuto řešení lze snadno přidat jídelní stůl. Pokud umístíme na jednu stranu varné centrum a na druhou mycí, máme vše po ruce a uprostřed poměrně velkou pracovní plochu.

Zajímavě řešený ostrůvek s varnou deskou je na jedné straně uchycený do stěny. Je přístupný ze tří stran místnosti.

FOTO: Gorenje

Do tvaru písmene G – do kuchyně tohoto tvaru se vejde hodně věcí, je na to potřeba spousta skříněk, poliček, mezi které se musí vměstnat nutné spotřebiče a dřez. Mnohdy je nutné obestavět všechny zdi místnosti. Realizaci podoby kuchyně do tvaru G značně limitují dveře a okna.

Jednoduché linie ostrůvkové kuchyně jsou praktickou ukázkou současného trendu.

FOTO: Ikea

Poloostrůvková varianta – pokud se do kuchyně z dispozičních či jiných důvodů ostrůvek nevejde, může se nahradit poloostrůvkem, jehož umístění nevyžaduje v interiéru tolik volného prostoru. Je přístupný z obou širších stran a jeho zasazením do kuchyňské sestavy lze místnost zajímavě členit.

Kuchyně Juliana z katrované dýhy jasanu s neotřelým řešením ostrůvku a dokonalým odvětráním.