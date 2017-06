Vila je navržena v kombinaci charakteristického středozemního a moderního stylu. Právě druhému jmenovanému vděčí za výrazné hranaté tvary. Přesto, díky pro Středozemí typické sněhobílé barvě nikterak nevyčnívá a neruší pohled na okolní zástavbu s typickými červenými prejzovými střechami.

Moderní vilu se architektovi podařilo přirozeně začlenit do okolní zástavby.

„Moderní budova v historické zástavbě, to je vždy velká výzva, která nemusí pokaždé dobře dopadnout. Chorvatský architekt měl o to těžší úlohu, že začleňoval moderní vilu do historického centra Splitu, které je na seznamu světového dědictví UNESCO. Nakonec se mu to však podařilo naprosto dokonale. Nutno podotknout, že v současnosti už by toto řešení ani nebylo možné. Součástí domu je totiž i bazén a ten už se v centru dnes nesmí stavět. Proto má bazén v historické části města jen hrstka domů,“ upozorňuje Ilona Mančíková, obchodní ředitelka Czech Republic Sotheby’s International Realty.

Společenská zóna je umístěna do přízemí domu. Právě zde je kuchyň s jídelnou.

Jasně červený jídelní stůl je zvolen tak, aby poklidný interiér centrální místnosti v domě pěkně oživil.

Stavba svému majiteli, jenž hrával za domácí Hajduk Split i Barcelonu, nabízí obytnou plochu 215 čtverečních metrů rozdělenou do tří podlaží.

V přízemí, kde je vstup do domu, je také obývací pokoj, na nějž z jedné strany navazuje kuchyň s jídelním stolem v sytě červené barvě, zatímco na druhé straně se skrze celoskleněné posuvné dveře prochází na zahradu s velkým bazénem.

Na kuchyň s jídelnou navazuje v přízemí obývací pokoj. Oba prostory od sebe odděluje jeden výškový stupeň.

Obývák je přirozeně provázán se zahradou, a především s okolím bazénu.

Nad přízemím jsou dvě podlaží, která slouží jako soukromá zóna pro odpočinek obyvatel.

V prostoru nad kuchyní se po obvodu místnosti zdvihá schodiště vedoucí do dvou vyšších podlaží. Tam jsou již soukromé místnosti, především ložnice na každém patře, prostorná šatna a hudební salónek.

V každém z pater je pak i koupelna a hlavně terasa, odkud je překrásný výhled nejenom do zahrady s výměrou 415 m2, ale až na moře a dalmatské ostrovy v něm. Dům má navíc garáž pro dva vozy, což je v centru města velkou výhodou.

Každý z pokojů má hezký výhled na okolní město, eventuálně i na moře.

Jednu z místností lze využít jako pokoj pro děti, anebo například jako hudební salonek.

Současný majitel se rozhodl vilu nabídnout k prodeji, zájemci o vlastní ubytování v srdci chorvatské metropole ji mohou mít v přepočtu za cenu okolo 60 miliónů korun.

Na ložnice v exteriéru navazují terasy.

Ve vile jsou celkem tři koupelny.