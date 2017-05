Přístavba vytvořená na nevyužívané části pozemku má obdélníkový půdorys a je vůči původní stavbě natočena, svírá s ní tupý úhel. Architektova rodina tak má hezký výhled do zadní části zahrady.

Do domu se nově vstupuje přes zastřešenou terasu.

FOTO: Nick Stephenson

Okno jednoho z dětských pokojů směřuje do nově vytvořené chodby.

FOTO: Nick Stephenson

Hlavním účelem přístavby byla potřeba upravit dům v závislosti na měnícím se životním stylu rodiny. Se dvěma malými dětmi vyvstala potřeba jedné místnosti navíc. V přistavěné části domu proto architekt navrhl hlavní ložnici, doplněnou koupelnou a šatnou.

Dům téměř objímá zadní část zahrady.

FOTO: Nick Stephenson

Na jídelnu navazuje velký balkón.

FOTO: Nick Stephenson

Tím, že je ložnice rodičů mírně oddálena od společných prostor domácnosti i pokojů dětí, získali její obyvatelé příjemné soukromí.

Zadní část domu směřující do zahrady tvoří s přístavbou jeden celek.

FOTO: Nick Stephenson

V přistavěné části je vytvořen i nový vstup do domu. Je jedním z prvků, které nenápadně naznačují asijské kořeny architekta. Do objektu se přichází přes zastřešenou, dřevěnou terasu. Ta je ze tří stran chráněna, střecha nad ní je prosklená. Vznikl tak přestupní prostor, který má za úkol návštěvníka zklidnit a připravit na samotný příchod do domácnosti.

V původním domě je kromě dětských pokojů také obývák, jídelna a kuchyň.

FOTO: Nick Stephenson

Přímo naproti vstupu jsou na druhé straně domu velké prosklené posuvné dveře, jimiž lze projít dozadu do zahrady. Nově vytvořená ložnice je pak od vstupu napravo, zatímco původní dům, kde je trojice pokojů, obývací pokoj, jídelna a kuchyň, je nalevo. Na kuchyň navazuje velký balkón.

Obývací pokoj a jídelna nejsou spojeny do jedné místnosti, jejich propojení je ale dostatečně zřetelné.

FOTO: Nick Stephenson

Kuchyň s jídelnou jsou provázané ještě více.

FOTO: Nick Stephenson

Dům, který stojí ve čtvrti Doncaster, byl postaven v 70. letech minulého století. Bylo tedy zřejmé, že jej mladá rodina bude potřebovat dříve nebo později upravit. Naštěstí dům stál na dostatečně velkém pozemku, který umožňoval doplnění přístavby. Ta se vzhledově i výškově velmi přizpůsobila původní stavbě. Přesto trvalo architektovi plných 12 měsíců, než se mu podařilo přesvědčit místní stavební úřad a také okolní sousedy, aby mohl dostat povolení k jejímu vybudování.

Půdorys přízemí: šedé linky - existující zdi, černé - nově přistavěné zdi, 1 - příjezdová cesta, 2 - vstupní terasa, 3 - vnější vstup, 4 - vnitřní vstup, 5 - ložnice rodičů, 6 - pokoj, 7 - obývák, 8 - jídelna, 9 - kuchyň, 10 - existující balkón

FOTO: Inbetween Architecture (2x)

Půdorys sníženého přízemí: šedé linky - existující zdi, černé - nově přistavěné zdi, 1 - existující parkoviště, 2 - vstup, 3 - sklad, 4 - prádelna, 5 - volný prostor pod domem, 6 - herna, 7 - kancelář