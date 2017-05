Lightboxy jsou menší plastové krabičky, které pobaví všechny hravé duše. Kreativita je omezena na černobílou variantu a na sadu písmen, číslic a znaků. I tak se ale kreativní osoby zabaví a vytvoří si svítidla, která jim budou osobně blízká.

Lightboxy jsou standardně na baterky. Rozsvěcejí se na boku.

Tento typ osvětlení se hodí předně do interiérů mladších generací a do pokojů těch, kdo rádi sledují trendy. Zapadne do moderních minimalistických i futuristicky zařízených interiérů.

Originálnějším kouskem je popisovatelný lightbox ve tvaru režisérské klapky.

Pokud si nechcete pořizovat přímo lightbox a máte jasně vybráno, co by mělo svítidlo sdělovat, můžete sáhnout i po osvětleních ve tvaru písmen. Mějte ale na paměti, že výraznější barevné kreace budou působit extravagantním dojmem.

Alternativou jsou svítící písmena, která působí až pouťovým dojmem.

FOTO: Lime Lace (2x)

Barevná osvětlená písmena ale dodají interiéru šťávu a nudné prostory zaručeně oživí. Hodí se ale předně do interiérů těch, kdo rádi experimentují a mají rádi interiér zařízený ve stylu pop-artu. [celá zpráva]

Tyto prvky zpestří párty i prostory v klubech a barech.

FOTO: Sweetheart Darling

Pokud doma píšete vzkazy svým bližním nebo jen máte rádi pořádek ve věcech, můžete v interiéru použít i popisovatelné doplňky do kuchyně. Ty jsou oproti lightboxům rozhodně klasičtějším prvkem domácnosti. [celá zpráva]