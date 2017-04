Domek je velký 10 × 10 m, obytná plocha činí něco kolem 84 m². Vstup do domu je situován na straně u komunikace, vchází se do zádveří s přístupem k samostatnému WC. Ze zádveří navazuje chodba tvaru „L“, ze které se vchází do všech ostatních místností. V levé části objektu je kuchyňský prostor s jídelním stolem, plynule přecházející do obývacího pokoje, ze kterého vedou balkónové dveře na zahradu. Další dva pokoje přístupné z chodby jsou ložnice s okny směrem ke komunikaci a prostorný dětský pokoj. Praktická je menší technická místnost a koupelna s vanou.