Ceny pro nejinspirativnější projekty mladých architektů ovládl červený dům

Mladým architektům do 35 let, kteří vytvoří architektonický projekt s přidanou hodnotou, je každoročně udělováno ocenění Inspireli Awards. Za největší talent nastupující generace architektů letos odborná porota označila Giacoma Garziana z Itálie. V silné konkurenci více než tisícovky soutěžících z celého světa uspělo i osm Čechů, kteří se dostali do finále.