Bogi Fabianová i přes úspěch svůj nápad rozvíjela dál, výsledkem jsou tapety a tisky s jejími motivy v luminiscenčním provedení, které si zájemce může snadno pořídit i k sobě domů.

Pointou díla mladé umělkyně, která strávila část života v Itálii a v současnosti žije v Rakousku, je použití luminiscenčních barev k vytvoření fantastických obrazů, které nejčastěji ze všeho zachycují vesmír nebo pohled na nebe uprostřed přírody. Její nástěnné obrazy vypadají velice hezky už během dne, při běžném osvětlení. V podvečer a v noci, anebo při osvětlení UV lampami, se ovšem promění přímo v úchvatnou podívanou, získají na hloubce a tajemnosti.

Když mladá žena zjistila, jak veliký úspěch její nástěnné obrazy mají, začala pracovat na řešení, které by umožnilo uspokojit zájemce o její dílo po celém světě. Navrhla proto speciální tapety a tisky, které by byly finančně dostupné a které vytváří malířskou technikou, kterou sama vymyslela. Svůj styl pojmenovala „multiluminismus”. Naráží tím na skutečnost, že vzhled jejích obrazů se mění právě podle způsobu jejich osvětlení.

Realizace fungující výroby tapet a tisků zabrala umělkyni dva roky. Nyní je už jen na veřejnosti, aby svými příspěvky umožnila zahájení produkce. Bogi Fabianová svůj projekt umístila na server Kickstarter, kde ji mohou všichni zájemci o tapety finančně podpořit.

„Je nemožné uspokojit přání všech, kdo mají zájem o mou práci. To by mi trvalo déle než sto let. Na druhé straně nemohu ignorovat lidi, kteří mě kontaktují doslova denně, ale nemohou si dovolit tak nákladnou věc. Proto jsem vymyslela řešení, jak svá díla vytvářet, aby si je mohl dopřát každý, a navíc za rozumnou cenu,” uvedla pro Novinky Bogi Fabianová.