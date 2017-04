Spojují interiér s exteriérem, zvyšují komfort bydlení, zútulňují zahradní prostředí a dokreslují vzhled domu. Jejich tvar, rozměry, konstrukční a materiálové řešení, umístění a vztah k domu poskytují velkou paletu možností, takže je můžeme využít v jakékoli obytné zahradě.

Plán přístřešku



Zahradní stavby či chráněné terasy oceníme při stolování, posezení s přáteli, odpočinku a zábavě, ale i při domácích pracích či studiu. Hlavním účelem přístřešku je vytvořit stín a potřebné soukromí.

Rozměr stavby vždy přizpůsobujeme velikosti zahrady. Malá stavba na velkém pozemku totiž vypadá komicky. A opačně. U víceúčelové stavby počítáme s minimální plochou o 16 m2.

Motoricky ovládaná pergola Gardena 100 dokáže zastínit až 12 m dlouhou a 7 m širokou terasu. Potah je stoprocentně voděodolný. Cena od 80 000 Kč.

FOTO: Climax (3x)

Místo pro stavbu



Terasa zpravidla navazuje na zadní stranu domu, zvláště pokud máme k dispozici francouzské okno. Pro stavbu pergol a altánů se hodí příjemně osluněná a závětrná místa chráněná před pohledy sousedů.

Zahradní pergola z řady Standard, určená k montáži ke zdi domu. Rozměry mohou být libovolné.

FOTO: Delta Svratka (3x)

Důležitou podmínkou pohody v zahradě je bezvětří. Dosáhneme ho většinou pomocí plných zděných nebo lehkých dřevěných či kovových stěn, jimiž vytvoříme opěrný rošt pro popínavé rostliny. Tyto konstrukce se dají také kombinovat.

Popínavá zeleň je přirozenou a působivou součástí zahradních pergol. Zahradní stavba tvoří konstrukci a oporu pro optimální růst a rozvětvení popínavek tak, aby maximálně vyplňovaly stěny a strop.

Zahradní altán s mřížovou zástěnou, asfaltovým šindelem a oplechováním střechy, cena včetně dopravy a montáže cca 80 000 Kč.

Klasika, či originál?

Dbáme na to, aby tvarové, materiálové a barevné řešení zahradních staveb jednoznačně vycházelo z architektury domu.

Řešení samostatných altánků zase musí korespondovat se stylem zahrady. Přístřešky mohou mít odlehčenou dřevěnou nebo ocelovou konstrukci, ale mohou být i zděné či betonové.

Rohová pergola Triangl – otevřená rohová pergola s rovnou střechou tvořenou krokvemi bez střešní krytiny. Materiál smrkové dřevo, půdorys 4 x 4 m, cena 14 990 Kč.

Tvar stavby obvykle podřizujeme linii domu. Nejběžnější jsou čtvercové či obdélníkové tvary, ale v poslední době se čím dál častěji objevují i tvary alternativní.

Altán, nebo pergolu?

Markýzy, zejména některé z verzí, nás ochrání proti nepřízni počasí, hlavně proti přímému slunci a dešti. Jejich výhodou je snadná přizpůsobitelnost, nevýhodou pak umělý vzhled. Přesto se dobře uplatní zejména v minizahrádkách a na střešních zahradách.

Moderní impozantní samostojná pergola nabízí celoroční pobyt uprostřed zahrady za jakéhokoliv počasí. Precizní zpracování bez kompromisů zaručuje nulové starosti o výrobek a jeho užívání. Cena již od 160 000 Kč.

FOTO: Plas (2x)

Pergoly jsou výraznějšími prostorovými prvky architektury domu i zahrady. Mají vlastní střechu nebo konstrukci, která ji nahrazuje. Poskytují úplný stín i plnohodnotnou ochranu před deštěm. Mohou být součástí domu nebo jeho venkovním doplňkem, ale i samostatným objektem.

Jsou-li součástí domu, jsou tvořeny výraznými přesahy střech, balkóny nebo terasami ve vyšším podlaží. Mohou mít také podobu arkády lemující dům, která ho může zajímavě propojovat se zahradou.

Samostatně stojící markýza Pergola vytvoří na terase příjemný stín a zvětší obytný prostor domu. Cena v rozměru 4 x 4 m 109 000 Kč.

Pergoly nad terasami doplňujeme např. skládacími markýzami nebo průsvitným zastřešením. V poslední době jsou oblíbeným a přitažlivým doplňkem domu i zahrady. Nejčastěji je budujeme jako celodřevěné. Elegantní jsou i v kombinaci dřeva se zděnými sloupy.

Pergola Alfa je líbivá a cenově dostupná. Tato otevřená pergola má rovnou střechu, tvořenou krokvemi bez další střešní krytiny. Materiál smrkové dřevo, půdorys 3 x 5 m, cena 14 990 Kč.

Altán či pavilon s libovolným půdorysem si nejspíš vybereme, uvažujeme-li o samostatném objektu v zahradě. Jeho volné umístění v prostoru zahrady podpoříme třeba zajímavým seskupením rostlin nebo přírodního jezírka či rybníka v blízkosti stavby.

Jde o elegantní řešení, které bude v dokonalé harmonii s přírodním duchem naší zahrady. Protože je shora krytý, nezaskočí nás ani letní déšť.

Shrnovací pergoly umožňují nízký sklon pro dokonalý odvod vody. Také se pyšní extrémní odolností proti větru. Cena již od 75 000 Kč.

Dovnitř anebo vedle altánu můžeme také umístit gril, případně krb nebo udírnu. Příjemný letní večer u dobrého jídla, sklenky vína a pozorování noční oblohy nebudou mít chybu.

Screenové clony tvoří tkanina, která účinně zabrání přehřívání pergoly či altánku, ale přitom propustí světlo a nezpůsobí tak úplné zatemnění prostoru.

FOTO: Minirol (2x)

Pozor na základy



U konstrukčních detailů se zaměříme zvláště na způsob ukotvení nosných prvků do základů i do stěn domu. Stabilní základy vyžadují sloupy. V této etapě pamatujeme na to, aby se dřevěné sloupy nedotýkaly půdy. V opačném případě nezabráníme vzlínání vlhkosti do dřeva, které způsobuje hnití.

Pro altány a pergoly je šikovným pomocníkem předokenní roleta Classic miniplisé – síť proti hmyzu, skládá se do speciálního harmonikového systému, lze ji elegantně skrýt v bočních krycích lištách.

Příjemné prostředí



Hotový přístřešek zařizujeme přenosným nebo vestavěným zahradním nábytkem, který by měl ladit s jejich konstrukcí a stavebně technickým řešením.

Pergola Med Twist má střechu z lamel podobných těm, které známe ze žaluzií. Za hezkého počasí se dá střecha otevřít. Celý systém lze volitelně doplnit o boční a čelní PVC průhledné nebo krycí látky.

Čas si najdeme i na výběr nádob a květináčů pro pěstování rostlin, které ozdobí prostředí zahradní stavby. Atraktivní součástí všech druhů přístřešků mohou být zahradní krby a grily.