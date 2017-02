Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí je každý rok udělována novým architektonickým dílům, která skvěle zapadají do staré místní zástavby a obohacují ji o nové prvky.

Třináctý ročník prestižního ocenění ovládla přístavba pokladny a schodiště k Bílé věži v Hradci Králové. Bílá věž nese název podle zářivé barvy hořického pískovce, ze kterého vznikla, a jde o jednu z nejvýznamnějších památek v lokalitě.

Minimalistický objekt od hradeckého architekta Jaromíra Chmelíka podle Klubu dokládá, že dnešní architektonické dílo dokáže citlivě vstoupit i do těch nejcennějších a nejmalebnějších zákoutí starých měst.

Okolní historické prostředí stavby je opravdu bohaté. Architekti k němu museli být hodně vnímaví.

FOTO: archiv Klubu Za starou Prahu

Architektonickému atelieru se podařilo vyzdvihnout krásu goticko-renesanční architektury této stavby a obohatit ji o audiovizuální prvky, díky kterým je prohlídka památky zábavnější.

Podle poroty bylo ale všech šest architektonických počinů skvěle zasazených do prostředí. Šlo o projekty, které jsou stylem často velmi odlišné. Všechny ale mají společné to, že perfektně zapadly do stávajícího prostředí.

Na druhém místě skončilo Centrum Caolinum v Nevřeni, které slouží jako hasičská stanice, malé muzeum a společenská síň. Navrhli ho plzeňští architekti Jakub Chvojka a Radek Dragoun, kteří vyšli z tvarů zemědělských objektů.

Centrum Caolinum v Nevřeni slouží i pro expozici historie těžby kaolinu, stalo se architektonickou dominantou obce.

FOTO: archiv Klubu Za starou Prahu

Jako třetí skončilo ekologické centrum Otevřená zahrada v Brně na úpatí brněnského Špilberku, kde se podle Klubu veřejnosti zpřístupnilo krásné zahradní prostředí za domy v Údolní ulici, s pěkným výhledem na Brno. Za projektem stojí pražský ateliér Projektil.

Centrum Otevřená zahrada v Brně obsahuje výukovou zahradu.

FOTO: archiv Klubu Za starou Prahu

Příkladem zdařilé minimalistické stavby v klání je podle Klubu Za starou Prahu malý polyfunkční dům v Minské ulici v Brně od místního ateliéru Makovský. Nominaci měla i přístavba základní školy v Hovorčovicích od architekta Ondřeje Tučka nebo polyfunkční dům v Uherském Hradišti od místního architekta Pavla Stojanova.

Ocenění Prahu v posledních letech míjí

„Škola v Hovorčovicích a Centrum Caolinum v Nevřeni podávají svědectví o vzestupné úrovni architektury na českém venkově. Doklady trendu opačného bohužel přináší metropole České republiky," uvedl předseda poroty Rostislav Švácha.

Pražská novostavba zvítězila naposledy v šestém ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu v roce 2009. Letos to bylo podle Šváchy podruhé, co se žádná budova z Prahy neprobojovala do finále.