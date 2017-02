Při výběru podlahové krytiny se vyplatí sáhnout hlouběji do kapsy a volit snadno udržovatelný, odolný materiál nadčasové neutrální barvy. Trendovými vzory a barvami se pak můžeme nechat unést při výběru nábytku a bytových doplňků.

Materiál podlahy vybíráme i s ohledem na možnost instalace podlahového vytápění a na nároky místnosti, v níž chceme podlahovou krytinu pokládat.

Levné podlahy



Tradiční PVC patří k umělým materiálům schopným imitovat jakýkoli přírodní materiál i keramické dlaždice. Dnes se častěji prodává pod názvem vinyl, což je komfortnější tvrzené PVC prodávané v dílcích (čtverce, lamely). Heterogenní vinylové podlahy tvoří různé vrstvy slisované do sebe.

Vinylová podlaha Wineo 600 je šetrná ke kloubům, teplá a tichá. Neobsahuje ftaláty a neklouže.

FOTO: KPP (2x)

Svrchní je ochranná polyuretanová vrstva, pod ní nášlapná, která chrání vrstvu s dekorem. Homogenní podlahovou krytinu tvoří vrstva probarvená v celé své tloušťce a polyuretanová ochranná vrstva. Díky své skladbě je odolnější. Vinyl dobře izoluje teplo i zvuk.

Kompozitní laminát nabízí vzhled dřeva, přírodního kamene a keramiky. Podle typu spojení jednotlivých vrstev rozlišujeme levnější a méně odolné přímo stlačené lamináty (DPL) a dražší vysoce tlakové lamináty (HPL), jejichž životnost je třikrát vyšší, zhruba 15 let.

Charakter rustikálního dřeva keramické série Faro nabízí přes 20 odlišných kreseb povrchu, které jsou k nerozeznání od skutečného dřeva. Obdélníkový formát 15 x 60 cm v kombinaci s parketovým formátem s mozaikou 5 x 5 cm lze spojit s podlahovým topením.

FOTO: Rako (2x)

Údržba: Povrch stíráme vlhkým mopem, pozor na proseknutí. Laminátu vyhovuje suché čištění, při zvýšené vlhkosti bobtná v něm obsažený papír nebo lisovaná deska z pilin a dřevního prachu. Opotřebované plochy materiálů nelze renovovat.

Laminátová podlaha zaujme dekorem dřeva, který detailně vyniká díky povrchové úpravě synchrostructure. Průniku vlhkosti brání impregnace spojovacího zámku lamel speciálním voskem Isowaxx.

FOTO: 1Floor

Cena: Kvalitní PVC je k dostání od 179 Kč/m2. Vinylová lamela určená k lepení stojí kolem 479 Kč/m2. Podle typu zpracování a skladby kompozita pořídíme kvalitní plovoucí laminát od 300 Kč/m2.

Přírodní linoleum



Linoleum je přírodní plovoucí podlahová krytina známá také pod názvem marmoleum. Vyznačuje se barevností, různými vzory, je měkká, výborně izoluje teplo. Životnost má až 30 let.

Patří mezi ekologické podlahové krytiny, jejíž složky tvoří lněný olej smíchaný s pryskyřicí, dřevitou moučkou, vápencem a přírodními pigmenty.

Marmoleum je oblíbené v reprezentačních, v obývacích a dětských pokojích. Domácnost s alergiky a astmatiky uvítá jeho antibakteriální vlastnosti, povrch marmolea je navíc antistatický. Díky ošetření spodní strany vrstvou korku vyniká pocitem jemného došlapu.

Údržba: Vystačíme si s vlhkým prachovým mopem nebo vysavačem. Větší poškození lze místně opravit.

Cena: Podle typu kolem 1224 Kč/m2.

Praktická keramika



Keramický povrch dokáže evokovat kámen, dřevo, kovový, písčitý, kamenitý povrch, nabízí různé barevné dekory. Vyznačuje se vysokou odolností a dlouhou, až 30letou životností. Hodí se do koupelny, kuchyně i do chodby, z povrchu keramiky snadno odstraníme nečistoty. Při nákupu se ptáme na povrchovou úpravu proti uklouznutí a na nasákavost materiálu, zejména kvůli pokládce do koupelny.

Dlažba patří k tvrdým chladivým materiálům, což oceníme v horkém létě. Chladu se bát nemusíme, pokud pod keramiku instalujeme podlahové vytápění. Absorbované teplo pak propouští nejlépe ze všech podlahových krytin.

Slinuté glazované dlaždice série Extra mají díky digitálnímu tisku a speciální glazuře matný saténový povrch.

Údržba: Ošetříme vlhkým mopem, pro vylepšení vzhledu použijeme speciální leštidla. Zabráníme-li rozbití dlažby, vydrží přes 25 let.

Cena: Běžný rozměr 45 x 45 cm od 380 Kč/m2.

Dřevěná podlaha



Patří k nejdražším a nejnáročnějším, zato se může pochlubit až 50letou životností. Při zachování ideální vlhkosti v místnosti kolem 60 % a při teplotě 20 až 23 °C nesesychá ani nebobtná.

Podlaha z masivního dřeva vydrží v dobré kondici 15 až 20 let, než ji budeme muset znovu přebrousit a ošetřit svrchní vrstvu. Výrobci upravují povrch dřeva laky, vosky a oleji, aby odolal krátkodobé vlhkosti či lehkému oděru.

Dubové 1lamelové, tedy palubkové, podlahy evokují prkna z masivu. V popředí zájmu se drží velkoformátové provedení ve světlých odstínech, hodí se také pro obložení stropů i stěn.

K nejvyužívanějším dřevěným podlahám patří deskové (palubkové) podlahy, vlysové (s perem a drážkou), lamelové parkety (bez pera a drážky) a dvou- a třívrstvé velkoplošné parkety s vrchní lakovanou dýhovou vrstvou. Dýha však neumožňuje broušení.

Údržba: Počítáme s barevnou nestálostí, s léty dřevo tmavne. Postačí suché vysávání, podle povrchové úpravy i stírání vlhkým mopem, leštění, impregnace jednou ročně.

Dýhovaná podlaha má dřevěnou vrstvu kolem 0,6 mm nalepenou na nosné HDF desce. Pod ní se nachází dřevěný protitah z jehličnatých dřevin.

FOTO: Kährs

Cena: Záleží na druhu a odolnosti dřeva, typu zpracování a provedení. Za palubku zaplatíme podle rozměru, druhu a kvality dřeva od 200 Kč/m2, vlysové a lamelové parkety stojí od 490 Kč/m2, velkoplošné parkety seženeme od 750 Kč /m2, I. třídu z tvrdého dřeva od 1340 Kč/m2. Dýhovaná podlaha začíná zhruba na 590 Kč/m2.

Hřejivý korek



Desky korkové plovoucí podlahy jsou obvykle složeny ze tří vrstev: z podkladní vrstvy z měkkého korku, nosného jádra z dřevotřískové desky o vysoké hustotě (HDF) a pohledové povrchové nášlapné vrstvy se třemi vrstvami UV laku odolného proti oděru.

Korek odpuzuje prach, hřeje, dobře izoluje hluk, je měkký a pružný. Hodí se pro domácnosti s alergiky, protože se na jeho povrchu nemnoží bakterie a plísně. Do jisté míry je voděodolný. Při nákupu se zajímáme o tloušťku materiálu a zpracování jeho povrchu. Neošetřený korek je totiž velmi měkký, drolí se. Rovnoměrně ošetřený povrch vydrží až 20 let.

Korková podlaha je vhodná pro alergiky a astmatiky, díky své pružnosti i pro jedince s problematickou páteří. Patentovaný zámkový systém Uniclic urychluje a usnadňuje pokládku podlahy.

FOTO: Korek Jelínek

Údržba: Stačí suché čištění, povrch lze zbrousit. Jednou ročně ošetříme olejem na vodní bázi, a to hlavně na frekventovaných místech kvůli prošlapání.

Cena: Nejlevnější typy podle zpracování od 500 Kč/m2, kvalitnější až 1600 Kč/m2.