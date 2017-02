Osoba na vozíčku má jiné nároky na prostor a bytové zařízení. Důležitý je každý centimetr navíc, způsob řešení detailu. Nic nesmí překážet, vyčnívat, být v cestě.

Specifické požadavky na bydlení mají ale i senioři. Potřebují pohodlný nábytek, vyvýšené lůžko, ergonomicky tvarované úchyty. Podstatná je dosažitelnost a snadné ovládání bytového zařízení, které jdou ruku v ruce s bezpečností.

Koupelna



Hra s centimetry



Pro tělesně postižené se projektování koupelny řídí vyhláškou, která zabezpečuje bezbariérové užívání. Zásadní je velikost prostoru, jež zohledňuje možnost manévrování invalidního vozíku a jeho otočení o 360 stupňů v kruhovém průměru 150 cm.

Minimální půdorys koupelny je tedy 180 x 160 cm a tomu je dobré přizpůsobit i zařizovací předměty, sanitární techniku.

Set Mio je určen pro osoby s omezenou hybností. Umyvadlo má vytvarovanou čelní hranu pro snadnější přístup vozíčkářů, kombiklozet může být zvýšený až na 50 cm a prodloužený na 70 cm. Cena umyvadla 4140 Kč, kombiklozetu 7205 Kč.

Místo vany se doporučuje sprchový kout bez vaničky. „Bezbariérový sprchový kout je nejjednodušší řešení. Minimální legislativně daný rozměr je 90 x 90 cm se vstupem alespoň 90 cm. Ale čím více, tím lépe,“ vysvětluje Radka Prokopová z firmy Alcaplast.

Pro osoby se sníženou hybností a pro větší bezpečnost v koupelně jsou praktická bílá odnímatelná madla. Uchycení pomocí přísavek, materiál plast. Cena 504 Kč.

Ve sprše nesmí chybět sklopné sedátko o velikosti 45 x 45 cm, ve vzdálenosti 60 cm od rohu koutu. Vodorovná madla jsou ukotvená ve výšce 80 cm a 30 cm od rohu.

Svislá madla mají minimální délku 50 cm a jsou nejméně 90 cm od rohu. Myslíme i na prostor, kde bude stát vozík co nejblíže sprše. Oddělíme ho zástěnou, aby nedošlo k jeho promočení.

Umyvadlo a toaleta specifické

Na trhu jsou instalační systémy přímo určené pro osoby se sníženou pohyblivostí. Na rozdíl od těch běžných počítají s montáží opěrných madel a použití speciálního WC, které je prodloužené. Také je lze vhodně kombinovat s vestavbou senzorového nebo oddáleného ručního či nožního splachování.

Stěny jsou konstruovány tak, aby unesly ukotvení pomocných madel v různých polohách s nosností 150 kg.

Na toaletě nechybí opěrná madla a speciální WC, které je prodloužené.

Samotnou toaletu umístíme takto: horní hrana sedátka je ve výšce 50 cm nad zemí a od stěny vzdálená minimálně 45 cm. Závěsné umyvadlo pro handicapovaného umožňuje podjezd vozíku, montuje se do výšky 80 cm. V přední části je vykrojené, chybí samozřejmě skříňky pod umyvadlem a sifon je zabudovaný do stěny, aby nepřekážel kolenům.

Pro handicapované osoby jsou ideální bezbariérové sprchové kouty bez vaničky. Snadno se do nich dostanou s invalidním vozíčkem.

Vypínače, elektrické zásuvky, vodovodní baterie, úložné prostory jsou ve vzdálenosti 60 až 120 cm od podlahy, podle individuální potřeby. Zrcadlo má využívat osoba stojící i sedící.

Spodní hrana je ve výšce minimálně 90 cm od země, horní hrana alespoň 180 cm vysoko. Optimální sklon zrcadla je 10°. Vždy myslíme i na podlahu s protiskluznou úpravou povrchu.

Ložnice



Postele vyvýšené a polohovací

S rostoucím věkem klesá mobilita, vstávání z běžné postele může být náročné. Zainvestovat do lůžka není rozmar, ale nutnost. Pro seniory je totiž vhodná vyvýšená postel s možností polohování, propracovaná do posledního detailu. Důležitý je pevný rám, snadno ovladatelný rošt, přírodní matrace a kvalitní potahové látky.

Komfortní je dálkové bezdrátové polohování roštu, zejména pro osoby s onemocněním pohybového aparátu. Navolí si optimální polohu a v klidu čtou či sledují televizi.

Polohovací postele mají i zdravotní aspekt: přinášejí úlevu od bolestí, pomáhají správnému prokrvení končetin a uvolňují celé tělo.

Do ložnice se handicapovaný dostane snadno díky posuvným dveřím, které jsou vybavené madlem. Stačí pouze zabrat a dveře se dají do pohybu. Madlo je buď z masivní mosazi, nebo nerezu.

Nešetříme ani na matraci, upřednostníme kvalitní přírodní materiály: bavlnu, přírodní kaučuk, kokosová vlákna. Kombinace těchto materiálů zajišťuje správnou tuhost, matrace jsou vhodné pro alergiky, astmatiky, osoby s citlivou pokožkou, bolestmi zad či nadváhou. Jsou rovněž stabilní, mechanicky odolné a dlouho vydrží.

Svrchní podložka chrání matraci, má termoregulační schopnosti a lůžko je díky ní komfortnější.

Třešničkou na dortu jsou svrchní podložky, které mají výšku 5, 8 či 11 cm. Prodlužují životnost matrace, mají skvělé termoregulační vlastnosti, dobře odvádějí vlhkost. Jsou vhodné i jako změkčovací vrstva pro vylepšení komfortu spaní.

Bytové vybavení

Dveře zajedou do stěny



Představme si, co pro vozíčkáře znamená otevřít klasické otočné dveře. Vzít za kliku, pomalu couvat vzad, křídlo objet a dostat se na druhou stranu kliky. Náročné a nepraktické! Mnohem účelnější jsou dveře posuvné, které se zasouvají do stavebního pouzdra (zdi) nebo posouvají podél stěny. Ostatně je to chytré řešení pro každého, kdo chce ušetřit místo.

Integrované kování, kdy je úchytka zafrézovaná po celé délce horní hrany dvířek, je snadnější pro manipulaci. Při otevírání totiž použijeme méně síly než u klasické úchytky. Úchytka nevyčnívá, pohyb je bezpečnější.

„Bezbariérové bydlení může být ve svěžím a moderním designu. Elegantní jsou bezobložková stavební pouzdra, třeba v kombinaci s ozdobným ochranným hliníkovým rámečkem,“ vysvětluje Petr Paksi ze společnosti J. A. P.

Subtilní hliníkový rámeček posuvných dveří přesně lícuje s podlahou, nic nebrání hladkému výjezdu ven na terasu.

I ven na terasu se musíme dostat komfortně, bez nástrah a složitých manévrů. Velkoformátové venkovní dveře lze ovládat dálkovým zařízením, takže odpadá nepohodlné otevírání a zavírání. Stačí stisk tlačítka. V posuvných dveřích je navíc subtilní rámeček, který přesně lícuje s podlahou, nezastaví nás žádný práh.

Nábytek v kontaktu s vozíkem musí více vydržet. Volíme tedy kvalitní povrchy, které jsou dostatečně odolné. Vhodný je např. laminát, jenž nabízí věrné imitace přírodních i atypických dekorů.

Křeslo Gavota je mobilní, lze ho polohovat, součástí je výsuvná stupačka s protiskluznou úpravou. Opěrák může být doplněný podhlavníkem.

Myslíme i na otevírání skříněk a zásuvek v koupelně, kuchyni. Klasické úchytky vystupující do prostoru představují nebezpečí úrazu. Ideální je bezúchytové provedení, které je šikovně integrované do nábytku.

Další možností jsou tzv. kazetové úchytky. Pro otevírání stačí pouze lehce zatlačit na její spodní část, horní polovina se následně vyklopí a my můžeme pohodlně manipulovat s dvířky.