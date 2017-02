Oba manželé, kteří pracují v oboru realit, věděli, že od společnosti, které starý rezervoár s pozemkem patřil, kupují nejen nemovitost a vyřazené zařízení, ale s nimi zároveň už i stavební povolení na proměnu v rodinný dům. Ten, po třech letech stavby, pojmenovali příznačně - Rezervoár.

Do domu se vchází tunelem vedoucím kolem garáže. Na snímku lze vidět pouze příjezdovou cestu, prozrazující místo vstupu.

FOTO: Profimedia.cz

Robert Hardy se do té doby živil tím, že navrhoval nová sídliště na místech, kde původně byla pouze pole. To mu přišlo po několika letech ubíjející. Náročnost tohoto projektu jej proto vyloženě nadchla. Musel náhle řešit zajímavé otázky, jako například, jak do podzemního domu přivede světlo, jak by měl být vůbec vysoký, jak betonový rezervoár odkrýt a otevřít atd.

Technicky vzato má dům pouze jedinou fasádu. Ta je celá prosklená.

FOTO: Profimedia.cz

Výsledkem je nakonec stavba, jejíž půdorys kruhový tvar původního rezervoáru kopíruje. V jejím středu je velké, kruhové atrium, které přivádí světlo do všech obytných místností domu. Právě do atria směřuje jediná fasáda stavby, která je proto důsledně prosklená.

Na kuchyň navazuje jídelna. Za ní je jediná soukromá místnost v přízemí - pokoj pro hosty.

FOTO: Profimedia.cz

Majitelé dům postavili o něco vyšší, než byl původní rezervoár, na pozemku jej však skvěle zamaskovali, takže na první pohled vypadá jako obyčejný zatravněný kopec. Zelenou střechu ve skutečnosti ovšem pokrývá umělý trávník.

V kuchyni je příjemné množství místa, bílé barvě skříněk hezky oponuje černá barva pracovních ploch a obkladů za nimi.

FOTO: Profimedia.cz

Interiér domu je rozdělen do dvou podlaží. V přízemí, jehož většina plochy je propojena do jednoho celku, je prostorný obývací pokoj s trojnásobnou výškou stropu (nad ním je galerie s knihovnou a studovnou), hala, herna, kuchyň a na ni navazující jídelna.

Za jídelnou je pak první z pokojů, který je vyčleněn pro hosty. Má svou vlastní koupelnu a toaletu.

Obývací pokoj má trojnásobnou výšku stropu.

FOTO: Profimedia.cz

Právě na úrovni přízemí se do domu také vstupuje, a to skrz tunel, který vede kolem garáže s místem pro dva vozy.

Hlavní ložnice má vstup na samostatnou terasu.

FOTO: Profimedia.cz

V horním podlaží jsou další tři pokoje, z nichž každý má svou vlastní koupelnu a malý balkón. Poslední za nimi v řadě je hlavní ložnice, která má nejenom koupelnu, ale především vstup na rozlehlou terasu, z níž lze po schodech vyjít na střechu domu a tedy i do zahrady.

Obě podlaží domu jsou propojena schodišti v interiéru i exteriéru.

FOTO: Profimedia.cz

Majitelé tento neobvyklý dům nabídli k prodeji již v roce 2012, kdy za něj požadovali v přepočtu 39 miliónů korun. Dům se ovšem neprodal, a tak jej za podstatně nižší částku nabízejí v současné době k prodeji znovu.

V prostoru nad obývákem je galerie.

FOTO: Profimedia.cz

Realitní makléři zdůrazňují nejenom hezké prostředí, do nějž je dům zasazen, ale především unikátní charakter, který jej činí ojedinělou stavbou minimálně na území celé Velké Británie.