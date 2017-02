Hefer žije v jihoafrickém Kapském Městě a rozhodně ho nebaví kolonialismem udržované stereotypní tvary nábytku, které dnes stále existují. Inspiruje se tvary a objekty z Afriky. Jeho cílem je vytvářet hravé kousky, které nejsou svazované konvencemi, což se mu daří.

Součástí představení nábytkových kusů na souborné výstavě jsou i stylově oblečení figuranti.

FOTO: archiv Porky Hefera, Joe Kramm, R and Company

Všechny nábytkové kusy jsou ručně vyráběny a čerpají z tradičních jihoafrických řemeslných materiálů a výrobních procesů. Hefer se pokouší nábytek vytvářet instinktivně, místo aby se striktně držel naučených konstrukčních postupů.

Závěsná křesla umožňují odpočívat v celkem nezvyklých pozicích.

FOTO: archiv Porky Hefera, Rudy Geysler

Návštěvníci právě probíhající designérovy souborné výstavy v New Yorku ve výstavním prostoru R&Company na 82 Franklin Street jsou vybízeni, aby překonali ostych a objekty si skutečně vyzkoušeli a pokusili se do nich usednout, lehnout nebo se do nich zavěsit.

„Každý kus je určen k vyzkoušení, lidé mohou nábytek doslova obydlet, podobně jako krabi poustevníci obývají své ulity," uvedl Hefer pro R&Company.

Inspirací se stala i zavěšená hnízda na větvích stromů.

Interiérovým kusům dominují přírodní materiály. Vnitřní potahy jsou hebké a huňaté, podle informací z R&Company je jejich vnitřek často tvořen kůží. To pomáhá navodit pocit tepla a bezpečí. Polstrování také funguje jako přirozené odhlučnění od okolních prostor.

Některé kousky slouží k odpočinku hned několika lidí najednou.

Řada objektů připomíná africké chýše, což ještě podtrhují dekorativní prvky. Na závěsných odpočívadlech jsou k vidění listy nebo sláma, které jim dodávají přírodní vzhled.

Závěsná křesla mají přírodní tvary. Hodí se tak do interiérů, kterým dominují klasické materiály.

FOTO: archiv Porky Hefera, Rudy Geysler, Joe Kramm, R and Company

Tento typ nábytku se nejlépe hodí do jednoduše zařízených interiérů v rustikálním nebo přírodním stylu. Perfektně zapadne i do prostor v trendy boho stylu.