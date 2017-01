Zahraniční realitní servery nemovitost ve čtvrti Darlinghurst popisují nejčastěji jako miniaturní byt nebo velice kompaktní studio. V českém prostředí bychom byt prostě nazvali malou garsoniérou. Tomu odpovídá jeho užitná plocha - 25 čtverečních metrů.

Jeden ze vstupů do bytu vede přímo z ulice. V současném stavu není však řešený tak, aby jej bylo možno pravidelně používat.

FOTO: Profimedia.cz

Navzdory stísněným podmínkám se do nemovitosti, kterou ještě do nedávna majitelé pronajímali v přepočtu za necelých 7000 korun týdně, podařilo vměstnat sklápěcí dvoulůžko, vestavěnou myčku nádobí i pračku kombinovanou se sušičkou. Nechybí samozřejmě varná deska a dřez s vodou.

Malý byt nabízí svému novému majiteli až udivující množství úložných prostorů.

FOTO: Profimedia.cz

Dalo by se říci, že jediným velkým „ALE“ je tak nepochopitelné umístění toalety a sprchového koutu. Jsou ve výklenku navazujícím bezprostředně na kuchyň. I to by bylo možné ještě akceptovat, kdyby ovšem oddělení těchto prostor od zbytku bytu a především kuchyně bylo souvislé. V tomto případě je však pouze část mezi linkou a koupelnovou skříňkou s umyvadlem oddělena napevno instalovanou polopřepážkou z čirého skla.

Sprchový kout a toaleta se ovšem dělí o jediný skleněný panel, patrně posuvný, takže prostor koupelny s toaletou zůstává neustále otevřený a tudíž propojený s kuchyní.

Aby bylo možné se v domácnosti přes den volně pohybovat, a zároveň se majitel mohl opravdu pohodlně vyspat, je v bytě sklápěcí dvoulůžko.

FOTO: Profimedia.cz

Útěchou může být novému majiteli sice fakt, že byt je tak malý, že v něm stěží bude někdy bydlet jinak než sám, a tak zůstane jeho aktivita v těchto místnostech nakonec snad přece jen jeho soukromou záležitostí, ale některé aspekty jeho konání zůstanou zvláště při přípravě jídla nepřehlédnutelné.

Malý byt je v přízemí tohoto domu.

FOTO: Profimedia.cz

Druhou zajímavostí jinak zcela moderního bytu, jehož interiér je zařízen nábytkem s povrchy v bílém lesku, je dvojí přístup. Jednak se do něj dá vejít přímo z ulice, anebo lze ke vstupu použít dveře z chodby domu stojícího na křižovatce dvou ulic, které mají v dané lokalitě příjemnou předválečnou atmosféru.