Doba LEDová sice trvá, nicméně výrobci nabízejí varianty, s nimiž se smiřují i zapřisáhlí konzervativci. Nespornou výhodou LEDek je jejich úspornost. Studené záření navíc designérům umožnilo navrhovat stínítka svítidel z materiálů, které by s horkým světelným zdrojem netvořily bezpečný pár. Lehký rýžový papír, karton, průsvitné tkaniny, korek, dřevěná vlákna rozšířily paletu materiálů designových i běžných svítidel.

Světelné zdroje Parathom LED Retrofit vypadají téměř jako klasické žárovky se žhaveným vláknem. Původní vlákno je však nahrazeno drobnými LED diodami ve tvaru žhavicího vlákna. Vedle klasického tvaru jsou v nabídce zdroje ve tvaru kapky či svíčky.

FOTO: Osram (3x)

LED k očím přívětivější

Lidé citliví na namodralé či studené bílé světlo LED diod by při nákupu měli sledovat údaj o teplotě chromatičnosti, což je barva světla uváděná v kelvinech (K).

Očím je příjemnější teplé bílé LED osvětlení o 2700 až 3300 K. Svitem připomíná klasickou žárovku, lehce zkresluje barvy a působí hřejivě. Takový LED zdroj se hodí do ložnic a obývacích pokojů.

Wolframové edisonky s viditelným, různě motaným žhavým vláknem využívají ještě dnes designová svítidla.

FOTO: Claro

Chceme-li vidět barvy a materiály v interiéru v nezkresleném odstínu, vybereme LED diody vyzařující bílé studené světlo. Barva světla se u nich pohybuje kolem 5500 K. Poslouží dobře k nasvícení pracovní plochy kuchyňské linky, zrcadla v koupelně, u něhož se ženy líčí.

Namodralé osvětlení nabízejí žárovky o 8000 K, podpoří vzhled interiéru, v němž mezi materiály převažují kov a sklo.

Světelné zdroje, které se nezahřívají, patří i do svítidel se stínítkem z kartonu.

FOTO: Kartoons

Doplňkové a nenápadné

Zvolíme-li vyhovující barvu světla, zamyslíme se i nad typem svítidla. Centrální světla a doplňující stojací lampy nahradíme větším počtem minimalistických LED kousků. V případě chytře instalovaných bodovek a pásů získáme dostatečné, nenápadné a přitom cílené osvětlení.

Skleněné LED reflektorové zdroje s paticí GU10 zcela nahrazují tradiční 35W (230 lm) nebo 50W (345 lm) halogenové žárovky. Mají stejnou barvu světla (2700 K Z teplá bílá), liší se naopak v délce životnosti, která dosahuje 15 000 hodin provozu.

LED diodové pásky z pohledové strany ani nevnímáme. Nalepují se obvykle na spodní hranu kuchyňských dvířek nebo pracovní plochy, takže zároveň osvětlují obsah vysunutých spodních zásuvek. LED pásky mohou být umístěny ve výkrojích polic směrem ke zdi, osvětlení je působivé.

Osvětlení LED páskem na zábradlí a LED bodovkami u stupňů schodiště umožňuje orientaci v noci, aniž bychom museli rozsvěcet centrální svítidla.

FOTO: J.A.P. (2x)

Pro snazší orientaci v interiéru v nočních hodinách jsou vhodné LED diodové pásky umístěné na hraně schodu. Na to ale musíme myslet již při výrobě schodiště. Na okraj nášlapů se totiž musí vyfrézovat speciální drážky, do nichž pak LED pásku vložíme a upevníme.

Jistotu našim krokům nočním interiérem dodají LED bodovky u každého stupně schodu. Diodové světlo působí efektně v madle zábradlí, když je světelný pásek umístěn do speciálně vyprofilované spodní strany madla.

Studená bílá LED nezkresluje barvy. Teplota barvy 5500 K je vhodná do koupelny i kuchyně.

FOTO: Dřevojas

LED světelná lišta je decentní, ale viditelná. Montuje se na spodní hranu kuchyňských horních skříněk nebo do chodeb jako přisazené svítidlo, které lze libovolně prodlužovat podle výrobce až do délky 14 m.

Klasika neumírá, mění se

Čiré žárovky energetické třídy horší než C jsou dnes už nežádoucí. Od letošního září jsou v Evropské unii až na výjimky zakázány i světelné zdroje spadající do energetické třídy horší než B. Dva roky na to bude v EU celoplošně zakázáno prodávat světelné zdroje energetické třídy D, halogenové žárovky.

Světelná lišta Mini LED Batten se hodí pro osvětlení kuchyňské linky, chodeb nebo hal, případně jako dekorativní osvětlení integrované přímo do nábytku. Obdélníkový průřez svítidla o rozměrech 28 x 39 mm s bílým tělem svítidla. Životnost 25 000 hodin.

Milovníci klasiky ale nemusejí smutnit. Výrobci světelných zdrojů se i v rámci vyhovění legislativě snaží udržet zákazníky. A tak např. firma Osram představila loni na podzim ucelenou řadu světelných zdrojů Parathom LED Retrofit. Obsahují moderní technologii a přitom vypadají téměř identicky jako čiré žárovky se žhaveným vláknem.

Nová technologie se označuje jako LED na vlákně, splňuje požadavky energetické účinnosti třídy A++. To znamená, že nové žárovky spotřebují o 90 % méně energie ve srovnání s tradičními žárovkami. Kromě toho vydrží svítit až 15 000 hodin, to je 15x déle.

Stínítko z rýžového papíru rozhodně vyžaduje studený LED zdroj.

FOTO: Ikea

Ještě jedna dobrá zpráva - američtí vědci z Massachusettského institutu technologického (MIT) oznámili, že vyvinuli techniku zlepšující účinnost klasické žárovky. Obklopili wolframové vlákno vrstvou krystalů, která propouští jen viditelné světlo. Přitom zachycuje unikající infračervené záření a vrací ho zpět do vlákna. Část z něj se přemění na bílé světlo. Jde o jakousi recyklaci tepelného záření.

Nová žárovka je zatím účinná na 6,6 %, dnes zakázané typy využívaly 2 až 3 % energie. LED využívají kolem 13 % energie. Vědci slibují, že dokážou účinnost nové žárovky zvýšit až na 40 %. Pokud se jim to podaří, doba LEDová možná jednou skončí.

Svítíte dostatečně?

V zimě dosahuje intenzita denního světla v průměru 3000 luxů (lx), zatímco ve slunečném dni je to 100 000 lx. Proto je důležité v zimě doma dostatečně svítit, jinak hrozí deprese.

Za výborné osvětlení v místnosti je považována intenzita 700 lx. Při ní si nekazíme zrak, ani když třeba šijeme, pleteme. Intenzitu osvětlení doma umí zjistit měřič intenzity světla.

Luxmetr změří intenzitu světla v místnostech už v hrubé stavbě, což nám usnadní rozhodování o osvětlení v domě. Stačí si do chytrého telefonu nebo tabletu stáhnout příslušnou aplikaci.

FOTO: Velux

Patříte k lidem, kteří si v zimě zoufají nad nedostatkem světla a zjara zažívají světelnou i duševní euforii? Pozor! Můžete trpět SAD - afektivní sezónní poruchou. Její léčbě napomáhají terapeutické světelné lampy.