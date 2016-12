Malý, bohatě prosvětlený byt poblíž poděbradské kolonády je cenným dědictvím po prarodičích a tedy prostor s dlouhou pamětí a bohatou rodinnou historií.

Kuchyň je ve znamení trojdělení. Linku tvoří pás spodních skříněk, obklad a horní skříňky. Ty jsou opět tři stejně jako křídla kuchyňského okna a záclonky na nich. Tři jsou i stínidla originálního lustru.

FOTO: www.modernibyt.cz

Ačkoli zadáním byla kompletní rekonstrukce s rozumnými náklady zohledňujícími plánovaný pronájem, architektka uchopila celý proces obnovy velmi citlivě, protože chápala investici z velké části jako citovou záležitost a rehabilitaci rodinné minulosti.

První fází návrhu byly nezbytné dispoziční úpravy. Malý byt kategorie 1 + 1 rozděloval 42 m2 neefektivně mezi šest místností: předsíň, WC, komoru, koupelnu, kuchyň a pokoj. Po rozsáhlém bourání se dispozice vyčistila a otevřela dennímu světlu.

Vybourání příčky mezi oběma pokoji přispělo k optickému otevření prostoru. Polopříčka z jedné strany ukrývá TV s komodou, z kuchyňské části je u ní přistaven jídelní stůl s dvěma židlemi a repasovaná stolička s úložným prostorem.

FOTO: www.modernibyt.cz

Nově vznikly pouhé tři místnosti: původní předsíň prosvětlená ze dvou stran nadedveřními světlíky, velkorysá koupelna s toaletou a obytná místnost s kuchyňským koutem.

Kompletní obnova

Léta neobývaný byt byl zpustlý a neutěšený. Navzdory snaze zachovat původní konstrukce se to vzhledem k jejich špatnému stavu nepodařilo - vyjma vchodových dveří.

Výhled z manželského lůžka nabízí dokonalý přehled o obytném prostoru včetně možnosti pohodlného sledování televize (v budoucnu umístěné na TV stolku vpravo).

FOTO: www.modernibyt.cz

Rekonstrukce kromě nových podlah zahrnovala také vyrovnání stěn a jejich novou povrchovou úpravu, sádrokartonové podhledy, výměnu oken a dveří, nové rozvody vody, kanalizace, topení a elektroinstalace.

Z plánované repase oken sešlo kvůli shnilým rámům, takže stará okna byla vyměněna za nová, dřevěná s původním členěním.

Koupelnu v průhledu propojuje s předsíní retro dlažba, která se efektně opakuje i ve výklenku za vanou.

FOTO: www.modernibyt.cz

Kvůli snížení nákladů byly nové rámové dveře z masivu zakoupeny v hobbymarketu Hornbach a opatřeny matným bílým lakem, stejně jako repasované vchodové dveře. Protože jejich tloušťka je atypická a dnes do nich nejde sehnat kukátko, vyrobil ho šikovný pan stavitel ze starého budíku. Ostatní dveře i okna dostaly stylové retro kování odkazující do 20. let.

FOTO: www.modernibyt.cz

Styl a barevnost

Lehce melancholickou atmosféru „babičkovského“ bytu se architektka rozhodla připomenout retro dlažbou, která evokuje drobné geometrické dekory dlažeb z 20. let.

Jemný, decentně barevný vzor nepravidelně rozházených dlaždic zdobí podlahu v předsíni a koupelně, stěnu za vanou i nad kuchyňskou linkou. Z jeho něžné barevnosti vychází výmalba a ladění celého bytu: růžovou s nádechem cihlové vyvažuje šedá a bleděmodrá, lesk a třpyt dodávají interiéru měděné dekorace.

Původní stav

FOTO: www.modernibyt.cz

Původní stav

FOTO: www.modernibyt.cz

Zajímavým prvkem bytu jsou originální barevné lustry, které nechala designérka vyrobit interiéru na míru. Cihlové stínidlo v předsíni navozuje svým příjemně teplým světlem přívětivou atmosféru, která zve dál, stejně jako průhled na lustr stejné barvy, který visí nad konferenčním stolkem v obývacím pokoji.

Svítidlo nad jídelním stolem pak tvoří tři malá stínidla různých barev, která jsou zavěšena v různých výškách.

Původní stav

FOTO: www.modernibyt.cz

Nábytek za málo

Z důvodu finančních úspor je nábytek do celého bytu pořízen v obchodním domě Ikea. Základ tvoří skříňky s bílými dvířky ve vysokém lesku, které pomáhají odlehčit i objemnější korpusy šatních skříní a současně opticky zvětšují nepříliš velké prostory.

Aby bílá nepůsobila chladně, zatepluje ji nadčasově elegantní dubové dřevo. Dubová plovoucí podlaha s masivní dřevěnou vrstvou prochází celým obytným prostorem bez ohledu na jeho členitost a nepravidelnost, vizuálně ho sjednocuje a zvětšuje.

Luxusní nádech dodaly bytu dubové dýhované desky (původně desky psacích stolů) pořízené ve výprodeji za zlomek ceny.

FOTO: www.modernibyt.cz

Neobyčejně výhodně získaný ušlechtilý materiál využila designérka beze zbytku: dubové desky tvoří obklad stěny v předsíni i za manželským lůžkem, horní desku televizní skříňky nebo kontrastní pole nábytkové sestavy na čelní stěně. Z odřezků vznikly mělké poličky v koupelně.

Slovo designérky



„Zakázka byla zcela unikátní absolutní důvěrou, kterou do mě klientka vložila. Výjimečné bylo také dlouholeté sepětí rodiny s bytem, které jsem se snažila v návrhu zohlednit a zachovat lehce melancholickou atmosféru bytu. Zakázku kompletní rekonstrukce jsem realizovala tzv. na klíč, tedy od návrhu architektonické studie a výběrového řízení na dodavatele přes dozor na stavbě, organizaci dodávek vybavení až po osobní pečlivé doladění všech detailů včetně bytového textilu a dekorativních doplňků. Majitelka na závěr pouze převzala klíče a podepsala nájemní smlouvu - zájemci o pronájem se totiž našli pár dní před dokončením bytu!“

Lucie Martínková, www.modernibyt.cz