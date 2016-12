Chata stojí na západním břehu Norska, v kraji zvaném Møre og Romsdal, jehož břehy jsou rozbrázděny desítkami fjordů.

Stěny chaty jsou obloženy smrkovým dřevem, které bylo vytěženo ze soukromého lesa majitelů.

FOTO: Pasi Aalto

Stavení jednoduchého tvaru je zhruba sto metrů od moře a ač to ze snímků tak nevypadá, je 21 metrů nad jeho hladinou. Usazeno je na betonové základně obdélníkového tvaru, která zabraňuje posunům.

Okolní terén tvoří mokřady, které bylo třeba v bezprostředním okolí stavby odstranit, takže kolem zůstalo jen obnažené kamenné podloží.

Detailem svědčícím o velice precizní práci architektů i majitelů je tvarování terasy před chatou, které pečlivě kopíruje vystupující kamenné podloží.

FOTO: Pasi Aalto

Zajímavost: Norové si rádi staví chaty

Jak vysvětlují architekti, Norové chaty vysloveně milují. Ještě před několika desetiletími totiž většinu populace této země živilo především zemědělství, rybolov a práce v dřevařském průmyslu. Všechna tato zaměstnání jsou v bezprostředním kontaktu s přírodou, a tak lidé, kteří v současnosti pracují a žijí v městském prostředí, touží se k ní co nejčastěji vracet. Chaty jim k tomu nabízejí ideální příležitost.

Chata vypadá z každé strany jinak vysoká.

FOTO: Pasi Aalto

Stavba má skeletovou konstrukci s trámovými stropy. Protože okolní terén není právě rovný, vypadá to z každé strany, že je jinak vysoká. Při pohledu ze západu vypadá vyšší, při pohledu z východu jako nižší a lépe svázaná se svým okolím.

Interiér chaty je rovněž obložený dřevem. Zajímavým prvkem je výklenek pro sedací soupravu.

FOTO: Pasi Aalto

Jedna z ložnic je umístěna v přízemí, druhá zabírá loft.

FOTO: Pasi Aalto

Důvodem, proč si Norové rádi staví chaty, je větší souznění s přírodou, na něž byli po generace zvyklí, a které jim v městském prostředí chybí.

FOTO: Pasi Aalto

Hezkým nápadem je chráněný vstup do chaty. Naproti domu totiž architekti umístili kůlnu a prostor mezi ní a vlastním obydlím zastřešili. Vchod do domu se otevírá právě do této zastřešené „uličky“.

Z chaty je hezký výhled na moře.

FOTO: Pasi Aalto

FOTO: Pasi Aalto

Výjimečným rysem projektu je nebývale úzká spolupráce architektů s klienty. Ti si totiž většinu prací na stavbě chaty odvedli sami. Exteriér chaty je navíc obložen smrkovým dřevem, které klienti nechali vytěžit z vlastního lesa.

Jednotlivá prkna zůstala záměrně neošetřena, aby co nejrychleji ztratila barvu a získala nenápadný stříbřitě šedý odstín. Právě díky němu bude chata na pobřeží moře víc a víc nenápadná.

FOTO: Pasi Aalto

Jedním z mnoha povedených detailů je okno umístěné v takové výšce, aby se člověk koupající se ve vaně mohl dívat ven, na moře.

FOTO: Pasi Aalto

Interiér chaty ukrytý pod šikmou pultovou střechou nabízí majitelům užitnou plochu 60 m2. Rozčleněn je do dvou výškových úrovní, přízemí a loftu.

Přízemí je určeno pro každodenní život. Je zde kuchyňka, obývací pokoj s jídelním koutem a také první ložnice a koupelna. Zajímavým prvkem je výklenek pro sedačku, který je zřetelně patrný i zvenčí. Loft slouží jako druhá ložnice.

Plánek chaty

FOTO: TYIN tegnestue Architects