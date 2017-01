Policové systémy jsou k dostání v různých stylech a materiálech, jako jsou kov, sklo, masivní dřevo nebo laminát, plast či ratan. Záleží na tom, v jaké místnosti se právě nacházejí a co do nich ukládáme. Jsou cenově výhodné a ušetří nám spoustu času, který bychom jinak strávili prohledáváním zásuvek a skříní.

V případě, že se věci v policích časem nahromadí, máme dvě možnosti. Ty nepotřebné zlikvidovat, nebo si pořídit další regál.

Polici Hyllis (jeden díl 269 Kč) je nutné připevnit ke stěně, zadní panel má proto již předvrtané otvory. Hlavní části: galvanizovaná ocel, noha: polyamidový plast. Rozměry šířka 60 cm, hloubka 27 cm a výška 140 cm. Max. nosnost 25 kg.

FOTO: Ikea (2x)

Policové stěny chtějí prostor



Policové stěny si pořizujeme hlavně do propojených obývacích prostor, kde je obvykle dost místa. Praktické jsou systémy přes celou stěnu místnosti. Jsou jednoduché a přitom variabilní, takže snadno a s lehkostí ovládají celý prostor. A přestože mnohdy zaberou celou plochu, vůbec nepůsobí masivně.

Dotvářejí celistvost místa a poskytují spoustu otevřeného úložného prostoru. Výhodou polic přes celou stěnu je hlavně potřebný přehled o uložených věcech.

Design nábytku série Vittsjö (policový díl 1790 Kč) můžeme skvěle využít pro přehledné uspořádání krabic nebo na vystavení jiných věcí, protože tvrzené sklo a kov tvoří hodně odolnou dvojici.

Otevřená koncepce designových regálů Art 3+1 (v různých velikostech, od 5014 Kč) je zhotovena z kombinace masivu a lamina. Regály mohou být postaveny ke stěně, ale i tvořit stěnu mezi jednotlivými částmi místnosti.

Výběr mezi knihovnou a policí

Přehledný a otevřený policový systém uplatníme pro uložení knih. Výrobci nábytku nabízejí různé varianty knihoven či policových regálů, opatřených posuvnými dveřmi. Do regálů se dají uložit kromě knih i jiné nezbytnosti. Nevýhodou úplně otevřených polic je usazování prachu.

Otevřená skříňka Rebecca (1615 Kč), kterou lze využít jako poličku, patří do stejnojmenné sektorové kolekce. Je z laminované dřevotřísky, na výběr jsou dekory dub bardolino, dub canyon a oblíbený tmavý dekor wenge.

FOTO: Forliving

Bílý závěsný regál Lasse (649 Kč) je členěn do osmi přihrádek pro přehledné ukládání knížek, drobností, cédéček nebo dekorací. Je vyroben z dřevotřískové desky a kovu. Regál využijeme v každé místnosti.

FOTO: Asko (3x)

Maximální využití regálů



Do polic lze odkládat nejrůznější drobnosti jako svíčky nebo ubrousky. Stačí dát je předtím do krabice nebo koše, a teprve pak je uložit do police. Výhodou je, že koše i krabice jsou k dostání v různých barvách i materiálech, takže je můžeme sladit se zbytkem interiéru.

Kromě knih a krabic na policích běžně vystavujeme dekorace, rodinné fotografie nebo upomínkové předměty z cest.

Regály Mega (s šesti přihrádkami za 1499 Kč) mohou být umístěny ke stěně nebo volně v prostoru, v dekoru bílý mat z dřevotřískové desky, kovu a plastu. Přihrádky lze doplnit úložnými boxy, které se dají dokoupit samostatně.

Regál Pisa (2599 Kč) vyniká zajímavě zkoseným tvarem boční stěny a hodí se do moderního interiéru, k dostání je v různých barvách. Slouží i jako místo pro dekorace, ale může být umístěn i volně v prostoru jako předěl místnosti. Umístěním dvou regálů vedle sebe vznikne zajímavá knihovna.

Police jako dělicí stěna



Police se dají instalovat také v prostoru, kde tvoří nejen praktickou i ozdobnou část interiéru a mají navíc funkci dělicí stěny. Takovou polici vybíráme s rozmyslem a volíme nejen vhodný tvar a velikost, ale i provedení.

Nabízí se i možnost využití takové police z obou stran. Policová příčka propustí do prostoru dostatek denního světla a přitom rozdělí prostor mezi jídelnou a obývákem nebo kuchyní a pracovnou.

Pečujte o své děti s láskou a stejnou pozornost věnujte i naší přírodě. To je heslo, kterého se drží značka David & Luna. Proto přišla s nápadem na dětský nábytek vyrobený z recyklovaného papíru. Speciální úprava mu dává sílu a pevnost.

FOTO: Bonami