„Na radu kamaráda jsem oslovil jednu malou realitní kancelář a jejímu makléři, panu Kubicovi, vyložil svůj životní příběh. Slíbil, že se pokusí něco sehnat, a po dvou měsících opravdu volal, že pro mě má byt v osobním vlastnictví, velikost 2+1, v původním, přesněji havarijním stavu, ale skoro za hubičku,“ napsal nám Roman.

Na byt se šel hned podívat a zjistil, že makléř nijak nepřeháněl. Vše bylo staré, uvnitř to páchlo zatuchlinou, nefungovala elektřina, stejně jako většina dalších věcí.

Bylo zřejmé, že než se Roman bude moci do svého nového domova nastěhovat, nejprve se na něm pořádně napracuje. Nicméně, náš čtenář se nezalekl a začal s vytvářením svého nového světa, který je velký 58 čtverečních metrů.

Veškeré dveře nechal majitel v bytě vyměnit. Interiérové i vstupní.

„Na rekonstrukci jsem si zpočátku troufal sám, ale později mi došly síly. Zavolal jsem zpět do realitky, protože jsem měl přislíbenou pomoc i s tímto, kdybych potřeboval. Pán opět nezklamal a opravdu mi pomohl sehnat zedníka,“ chválí své zkušenosti Roman.

Rekonstrukci vzal, jak píše, z gruntu. Mezi kuchyní a obývacím pokojem nechal vybourat část příčky, všude nechal znovu vysekat drážky pro nové rozvody elektřiny. Vyměnil zárubně všech dveří, vstupní si pořídil bezpečnostní, vyměnil i ty interiérové. Ty jsou v dýze dub a stejný dekor má rovněž plovoucí podlaha v obytných místnostech.

Bílé skříňky v kuchyni mají povrch ve vysokém lesku.

Na stěny nejprve aplikoval perlinku a poté je nově omítnul. Zvolil čistě bílou barvu, která byt prosvětlí a opticky zvětší.

Díky tomu, že se do kuchyně nyní vstupuje z obývacího pokoje, mohl Roman nechat zazdít chodbičku, kterou se do místnosti přicházelo původně. Místo ní vznikla šatna, do níž se Romanovi, jenž je nadšeným cyklistou a snowboardistou, vejde pohodlně veškeré vybavení na sport.

Kamenný koberec se opakuje také na podhledu v obývacím pokoji.

Na stěně nově vytvořeného vstupu do kuchyně jsou hodiny, na které je díky tmavému podkladu dobře vidět z obou místností.

V celém bytě nechal vytvořit sádrokartonové podhledy a instaloval osvětlení s LED zdroji. Podsvětlení pásky se dočkala dokonce i vana a zrcadlo v koupelně.

Ve všech obytných místnostech jsou nové plovoucí podlahy s dekorem dubového dřeva.

„Kuchyňskou linku jsem si nechal zhotovit s povrchem z bílého lakovaného lamina. Nejsložitější bylo v panelovém domě vyvést odsavač par ven z bytu, ale povedlo se,“ popisuje náš čtenář a dodává, že místo obkladů za pracovní plochou kuchyňské linky použil kamenný koberec. Ten pak využil také na stěně s hodinami a na podhled v obývacím pokoji.

Interiér koupelny je obložen velkoformátovými obklady a stěnu nad vanou oživuje abstraktní obraz s motivem vlnek, který koresponduje s obkladem vany.

Na toaletě majitel zopakoval dvojici obkladů z koupelny, v prostoru vzadu nad toaletou se z nedostatku materiálu elegantně „vylhal” pomocí kamenného koberce.

Kamenný koberec pak Roman využil ještě jednou, byť trochu neplánovaně.

„Při obkládání toalety na mě čekalo nemilé překvapení. Došly kachličky, chyběly mi poslední čtyři kusy, a už, bohužel, nebyly k dostání. Kupoval jsem je totiž ve výprodeji. Nakonec jsem je nahradil kamenným kobercem a myslím, že to bylo dobré řešení,“ píše. Interiér koupelny pak oživil abstraktním obrazem.