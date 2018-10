Karolina Černá, Právo

Aby barva dlouho vydržela a neloupala se už po dvou letech, musíme pro nátěr připravit suchý, hladký a čistý podklad. Jak na to?

Příprava podkladu

Zeď odmastíme speciálním mýdlem. Starý nátěr navlhčíme a odstraníme škrabkou. Vrypy, odřeniny zarovnáme malířskou škrabkou. Pozor, ať nepoškodíme omítku! Nerovný povrch přetřeme např. sádrou, štukem, stěrkou.

Po zaschnutí uhladíme ocelovým hladítkem, brusným papírem. Vypouklou omítku musíme také opravit – odstraníme ji, omítneme znovu, povrch zahladíme a necháme uschnout.

Důležité je upravit a sjednotit savost stěny, a to i v případě nové omítky, nejlépe penetračním nátěrem. Jeho typ vybíráme v souladu s typem barvy, kterou použijeme k výmalbě. Nátěr nanášíme válečkem nebo štětcem, nejlépe ve dvou vrstvách. Necháme důkladně zaschnout.

Typy barev

Na etiketě výrobku najdeme informace o vlastnostech barvy. Pro krycí schopnost barvy (třída 1 až 4) platí, že čím nižší číslice, tím lepší vlastnosti.

Např. barvy akrylátové a disperzní mají vysoké krycí schopnosti. Od běžných barev můžeme očekávat odolnost proti otěru za sucha, v případě barev omyvatelných (latexových) také za mokra.

Barvu nanášíme ve dvou vrstvách. První naředíme o něco více, aby se lépe vsákla do podkladu. Výmalba po čtyřech letech a později již vyžaduje vrstev více. Podobně postupujeme v případě, kdy měníme typ nátěru (např. vápennou barvu za disperzní). Nátěry obsahující složky proti plísním jsou určené speciálně do koupelen a na WC.

Vybíráme odstíny

Bílá barva je dobrým podkladem v případě, že třeba časem názor na barevnost interiéru změníme. Snadno se překrývá, ostatně jako všechny světlé odstíny.

Studené odstíny interiér opticky zvětšují. Mohou ochlazovat slunný interiér nebo je využijeme v pokojích s nižší teplotou, např. v ložnici. Hřejivé barvy máme raději v místnostech, v nichž trávíme většinu času – obývací pokoj, kuchyně, jídelna.

Chceme-li dosáhnout optických efektů, střídáme barvy podle stěn a výšky stropu. Např. na slunné stěny dáme sytější, tmavší odstín. Vymalovat barevně můžeme pouze jednu dominantní stěnu, zbytek může zůstat bílý, nebo lehce šedý.

Tmavou barvou opticky snížíme strop, naopak nízký strop vypadá lépe se světlejším povrchem.

Váleček, nebo pistole?

Stříkací pistole, ať už s kompresorem, nebo s vibračním čerpadlem, usnadní malování zejména velkých prostor. Při dodržení doporučené hustoty nástřiku a nanesení ze správné vzdálenosti a z odpovídajícího úhlu kryje rovnoměrně, bez šmouh.

S pistolí snáze vymalujeme také okolí oken, rohy, prostor za topením apod. Pistole s kompresorem je vhodná pro hustější nátěry.

Cena stříkací pistole se pohybuje kolem 2500 Kč, lze si ji zapůjčit u specializované firmy.

Malířská štětka je vhodná pro první nátěr, díky ní se barva lépe vsákne do hrubé omítky. Měla by mít plochý tvar a dostatečně dlouhé štětiny, nejlépe přírodní. Umělé se více hodí pro vodou ředitelné barvy.

Před malováním štětiny namočíme do vody, pak zvláční. Štětku namáčíme do barvy pouze do poloviny. Roztíráme barvu ve svislých pruzích, které se překrývají zhruba v 10cm šíři.

Válečky ulehčí práci na velkých plochách. Podobně jako štětku i váleček nejprve namočíme do vody, aby důkladně prosákl, pak vodu vyždímáme. Po namočení štětky či válečku do barvy s nimi přejíždíme po mřížce, upevněné na nádobě s barvou, abychom se zbavili přebytečné barvy.

Válečkem tvoříme nejprve šikmé vrstvy, pak svislé a na závěr naneseme rovnoběžné pruhy. Jemným válečkem získáme hladký povrch, hrubší povrch a delší vlákna zaručují plastičtější strukturu výmalby.

Cena malířské štětky s umělými vlákny i válečku začíná na 100 Kč.

Když povoláte profíky

Zástupce firmy interiér prohlédne a rozhodne o úpravě povrchu stěny, způsobu výmalby, pomůže s výběrem barev.

Firma provede obvykle za příplatek přípravné i závěrečné práce. Sestěhuje nábytek a věci doprostřed místnosti, přikryje ho fólií, podlahu opatří lepenkou. Závěrečný úklid je samozřejmostí.

Cenové rozpětí: od 20 do 80 Kč/m2.

Kolik barvy potřebujeme?

Na kolik m2 plochy musíme koupit barvu? Zjistíme podle vzorce 2x šířka místnosti + 2x délka místnosti. Výsledek vynásobíme výškou místnosti. Od získaného čísla pak odečteme plochy oken a dveří a připočteme plochu stropu.

Vychytávky

Malujeme za denního světla, umělé osvětlení vybraný odstín opticky zkresluje. Během práce větráme, dodržujeme podmínky a dobu schnutí určené na výrobku.

Rozhodneme se pro jednu techniku nanášení, povrch pak bude jednotný. První malujeme strop, nátěr nanášíme ve směru dopadajícího světla. Pak jsou na řadě hrany a okolí zásuvek a oken, dále stěny — postupujeme od oken ke dveřím.