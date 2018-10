Majitelé měli původně studii od jiného architekta, ale jeho návrh je neoslovil. Dům totiž umístil uprostřed pozemku, který je tvarově celkem složitý. A tak nezbylo mnoho volné plochy na zahradu. Paní domu ale velmi ráda zahradničí, je to její velký koníček a priorita. Proto jsme zvolili tvar domu, který kopíruje pozemek. Připomíná rozšiřující se trojúhelník a je otevřený směrem do přírody. Skoro kolem celého domu je pak odpočinková terasa, z níž lze volně vstoupit do interiéru.