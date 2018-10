Sylva Svobodová, Právo

Bude nový koberec spíše dekorativní prvek, nebo potřebujeme, aby byl praktický, protože bude vystaven velké zátěži? Od toho se totiž odvíjí výběr materiálu, velikost, hustota i barva vlasu. Koberec může být kusový nebo položený po celé místnosti.

Vždy umí tlumit otřesy a udržet teplo v místnosti. S kusovým kobercem lze všelijak kouzlit: různé velikosti koberců nám pomohou opticky předělit místnost, nebo např. vymezit logicky různé funkční zóny v bytě.

Krásný koberec Kodari pochází z Nepálu, materiál 100% vlna, ručně vázaný. Běžná velikost 170 x 240 cm, 200 x 300 cm.

FOTO: CARPETDESIGN (2x)

Na cestě do showroomu

Jiné požadavky máme na zátěžový koberec do chodby, do dětského pokoje nebo do ložnice. Důležitý je pro nás i vzor a barevné provedení, kvalita a konstrukce používaného vlákna, náročnost na údržbu.

Malý kobereček do koupelny z kolekce Osmany Laffita for Grund nabízí motiv listu. Je vyroben z akrylové příze, má vynikající savé vlastnosti a speciální protiskluznou úpravu. Cena od 639 Kč.

FOTO: GRUND

V showroomu je v nabídce mnoho koberců, a tak si vyhradíme dostatek času, vše si pečlivě prohlédneme, koberce osaháme a podíváme se i na rubovou stranu. Z katalogů vyčteme piktogramy, které nás informují o komfortu užívání, na jakou zátěž jsou dané koberce vhodné, zda je můžeme použít v kombinaci s podlahovým vytápěním apod.

Orientujeme se i podle ceny: levnější jsou umělá vlákna, dražší přírodní (vlna, hedvábí).

Happy Dots je ručně tkaný koberec ze 100% novozélandské vlny, má příjemný nášlap. Několik měsíců může pouštět vlněný vlas. Při úklidu se nesmí používat rotační vysávací kartáče.

Čištění má svá pravidla

Čistit koberce lze mokrou i suchou cestou. Avšak pozor! Vlněné, hedvábné a pravé perské koberce určitě svěříme odborné specializované firmě a do laického čištění se nepouštíme!

Veselý barevný koberec má nízký silný vlas, který pohlcuje zvuk. Materiál: syntetická vlákna, velmi odolná a snadno se čistí. Velikost koberce 113 x 195 cm, cena 999 Kč.

FOTO: IKEA (2x)

Mokrá cesta je razantnější, čištění jde více do hloubky, ale není vhodná pro vlněné koberce. Dražší a ručně vyrobené koberce navíc mohou ztrácet svoji barvu, proto je opatrnost namístě. Vyplatí se nejdřív reakci s vodou či s chemickým přípravkem vyzkoušet na malém kousku.

Koberec, který čistíme mokrou cestou, může schnout hodně dlouho, počítejme tedy s tím, že místnost nemůžeme nějakou dobu vůbec používat. Také pozor na dřevěnou podlahu, vlhko jí neudělá dobře!

Originální a cenný koberec Damask, ručně tkaný, dovoz z Indie. Materiál vlna a viskóza. Možné barvy: zlatá, béžová, lila a stříbrná.

FOTO: BAKERO (2x)

Fialový kusový koberec Wolly, materiál 100% PES, je odolný, snadno čistitelný. Možné velikosti 80 x 150 cm a 120 x 160 cm.

FOTO: BAUHAUS

Kdo nechce experimentovat, raději využije služeb firmy, která používá správné pomůcky. Naše laické čištění, byť vysavačem s mokrým sáním, může koberec ještě více poškodit (neodpovídá třeba nastavený výkon na hustotu a typ vlákna).

Řešení pro alergiky

Alergické osoby se koberce rozhodně nemusejí vzdávat, může být pro ně vhodnější než hladká podlaha, na které poletuje prach. Určitě ale vybíráme typ s nízkým vlasem, třeba z polyamidu. Vlna je sice špičkový materiál, ale není antialergenní, takže nemusí být vhodná.

Módní, oblíbený koberec Gravel s designem silné špagetky. Materiál 100% vlna, způsob výroby – tkaní. Vyjde zhruba na 20 000 Kč.

Suchou metodu čištění lze volit i na choulostivou vlnu a další koberce, ale tato metoda má také nevýhodu: prášek pro suché čištění, který se nabalí na vlákna, se může rozptýlit po celé místnosti i na nábytek a čeká nás velký úklid. Když se do suché cesty pustíme, necháme si posléze vyčistit i čalouněný nábytek.

Používané materiály

Polyamid (PA, nylon): je to nejpoužívanější materiál, má skvělou odolnost vůči oděru, dobře se čistí, je barevně stálý, hůře odolává slunečnímu záření.

Hladce tkaný koberec, s viditelným vzorem z obou stran, velikost 70 x 140 cm, cena 599 Kč. Lze doplnit protiskluznou podložkou.

Polypropylen (PP): vykazuje vynikající odolnost vůči oděru, odolnost proti plísním, vlhkosti. Dobrá čistitelnost, odolnost proti skvrnám a znečištění. Polypropylenové koberce jsou ze všech syntetických koberců nejlevnější.

Polyester (PE): Je pro něj charakteristická odolnost proti skvrnám, má střední odolnost proti oděru. Stálobarevný, odolává slunečnímu záření, není ale na dotek tak teplý jako ostatní materiály. (Polyesterová příze je materiálem produkovaným dnes téměř výhradně z použitých PET lahví. Nákupem polyesterového koberce tedy přispíváme k ochraně životního prostředí.)

Nadčasový koberec Paris v šedé barvě je ručně vázaný, materiál vlna – viskóza, vyrobený v Indii.

Vlna: přírodní materiál, teplý na dotyk, luxusní vzhled, vysoká hustota vláken, dlouhá životnost, dobrá odolnost proti oděru, zpomaluje hoření.