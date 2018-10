Sylva Svobodová, Právo

Každá půda je atyp: má jinou světlou výšku od podlahy ke stropu, zkosení stěn, tvar střechy, a nabízí tudíž jinou užitnou hodnotu.

Počítejme s tím, že nás čeká zateplení, budování sádrokartonových příček, nová podlaha, rozvody topení, elektřiny, vody (když plánujeme koupelnu, kuchyň), dveře a okna. Někdy se musí přistoupit i k opravě střešní krytiny.

Cena za rekonstrukci půdy je různá. Záleží na tom, jak jsme nároční, na velikosti prostoru, zda půjde pouze o jednu obytnou místnost, či plnohodnotné bydlení, jak zachovalý byl původní prostor (počítejme tedy s výchozí částkou od 300 000 Kč).

Proč se rekonstrukce podkroví v domě vyplatí?

Dřevěná podlaha v podkroví hřeje a je krásná i na pohled. Ideální herna pod střechou.

FOTO: QUICKSTEP

Hodnota nemovitosti se zvedne, zateplením podkroví se sníží náklady na energie, hlavně ale budeme bydlet v novém za cenu, kterou jinde na trhu s realitami nenajdeme.

První kroky k přestavbě



Určitě se obrátíme na statika, projektanta, případně architekta. Vypracují podrobnou projektovou dokumentaci, doporučí stavební firmu, která obvykle i vyřídí stavební povolení.

Kdy získáme stavební povolení

Předpisům musí vyhovovat statika, tepelná a zvuková izolace, protipožární ochrana. Dále je nutné široké a bezpečné schodiště, sloužící jako úniková cesta. Jasně předepsaná je i světlost a způsob ventilace prostoru, kdy platí: hrubá plocha okna představuje nejméně desetinu podlahové plochy apod.

Obytné podkroví je jedinečné díky volnému otevřenému prostoru, který majitelům poskytuje. Zóny vyčleňuje nábytek.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Může nás potrápit i urbanistický záměr, protože v některých lokalitách se vyžaduje zvláštní povolení na vikýře i střešní okna.

Promyšlené plánování prostoru

Myslíme mj. na budoucí rozmístění nábytku, zásuvek, vypínačů, veškeré elektřiny, odpadů. Do sádrokartonu nelze později dělat drážky jako v případě zdiva. Elektrické vedení u sádrokartonových příček se provádí protažením mezi izolací a samotným materiálem, pozdější nepromyšlené výstupy už nás mohou mrzet.

Počítejme také s tím, že se podlaha mírně zvýší. Oproti původním trámům se sníží strop a šikminy, protože je v nich izolace a budou obložené (sádrokartonem, dřevem). Tím se zmenší prostor (výška klidně až o 30 cm) a na to berme v rámci návrhu interiéru vždy zřetel!

Po rekonstrukci staré půdy vzniklo obytné podkroví s horní galerií, kde najdeme klidovou zónu (ložnici). Patra spojuje jednoduché bočnicové schodiště.

FOTO: J. A. P.

Příčky a izolace

Na příčky je nejlepší sádrokarton: jde o suchý proces, je to lehký materiál, pracuje se s ním rychle, nezatěžuje podlahu ani strop, lze jej snadno přiřezat. V nabídce jsou i desky se zvýšenou akustickou či protipožární ochranou nebo desky odolné proti zvýšené vlhkosti (do koupelen) v tloušťkách nejčastěji 12,5 mm, 15 mm, 18 mm. Cena sádrokartonové desky podle typu je zhruba od 60 Kč do 200 Kč/m².

Komfort v zimě i v létě ovlivní správné zateplení střechy a stěn. Možnosti jsou dvě: izolovat zevnitř mezi krokvemi nebo tzv. nadkrokevním systémem, který je účelnější. Nevytvářejí se tepelné mosty, izolace sedí přesně v profilu střechy. Obvykle se používá tepelná izolace tl. 25 cm, pro pasivní domy až 40 cm. Vhodná je izolační kamenná vlna, protože nesaje vodu, tlumí hluk, chrání konstrukci krovu před požárem, dobře drží tvar a dokonale těsní.

V místech s těžkou dostupností můžeme jako kombinaci použít foukanou izolaci ze stejného materiálu, tedy granulát z kamenné vlny. Když bude tepelná izolace správná, nebude v podkroví v létě vedro a v zimě chladno. Navíc zateplením střechy ušetříme až 11 % nákladů na vytápění.

Půdní prostor slouží jako osobní tělocvična, čtecí a relaxační koutek. Správný přísun denního světla a čerstvého vzduchu je osvěžující.

FOTO: VELUX

Okna a dveře

Kde je to možné, volíme svislá okna, na šikminy střešní. Vikýře jsou stavebně náročnější, nepřivádějí do místnosti tolik slunečního svitu, ale zase rozšiřují obytný prostor. Někdy je s nimi problém, protože stavební úřad v rámci zachování jednotného rázu ulice vikýř prostě nepovolí.

Instalaci oken svěřme odborné firmě, protože musí splňovat montážní předpisy a normy, které ani nejzručnější kutilové neznají. V potaz berme i cenu, protože zaplatíme (na rozdíl od firmy) 21 % DPH a ve finále je cena (montáž s firmou či bez firmy) stejná.

Dveře volíme zasunovací do stavebního pouzdra, protože ušetří hodně místa. Lze je bez problému instalovat i do sádrokartonové příčky. Při rekonstrukci si jen musíme dát pozor na některé odlišnosti: stavební otvor připravíme přibližně na dvojnásobnou šíři než u klasických otočných dveří.

Stará půda, v níž se vybuduje nový obytný prostor, potřebuje vždy zateplit izolačním materiálem. Zde mezikrokevní zateplení kamennou vlnou.

FOTO: ROCKWOOL

Jestli má šířka zdi rozměry pouze 10 či 13 cm, pouzdro vždy usazujeme zároveň se stěnou. Při zabudování stavebního pouzdra je důležité znát finální výšku hotové podlahy, protože na ní je pouzdro usazeno. Jinak se musí provádět dodatečné výškové úpravy na dveřním křídle.

Podlaha a nábytek

Obvykle je původní podlaha nerovná. Osvědčené jsou sádrovláknité desky, které ji vyrovnají a navíc přinesou kročejovou a zvukovou izolaci. Výběr pochozí krytiny záleží na vkusu, cena např. kvalitní dřevěné podlahy začíná na 1000 Kč/m².

Nábytek do podkroví je často vyrobený na míru, protože jedině tak využijeme každý volný centimetr. Předem si promyslíme, kde bude šatna, postel, sedačka. O podkroví uvažujeme jako o kompaktním celku, kde se tvar, materiál a barva doplňují, upřednostňujeme střídmost.

Zateplení podkroví nadkrokevním systémem. K tepelné izolaci byla použita kamenná vlna ToPROCK.

FOTO: ROCKWOOL

Pozor si dáme při kombinaci dřevin na podlaze, obkladech a nábytku: např. buk, světlá olše a načervenalý odstín třešně k sobě nejdou. Popřemýšlíme i nad trámy: přiznat je, či schovat do sádrokartonu, vestavěného nábytku? I když k podkroví patří, mohou překážet lepšímu dispozičnímu řešení. Pak se vyplatí je schovat.

Koupelna se střešním oknem, zajišťujícím kvalitní větrání. Rovněž skleněné otočné dveře pouštějí do prostoru denní světlo.

FOTO: VV SKLO