Kuchyně promyšlená do posledního detailu

V kuchyni se pohybujeme každý den. Uskladňujeme potraviny, zpracováváme je, vaříme a umýváme nádobí. V dobře sestavené kuchyni máme vše při ruce, podle pravidel ergonomie. Funkčnost a užitnost – to je základ správné kuchyně. Jsme sice limitováni prostorově, ale vždy se snažíme zachovat logickou posloupnost: tok činností pro praváka postupuje zleva doprava. Co to znamená?