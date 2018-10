Jak vybrat správný koberec

Abychom vybrali koberec, který splní přesně naše požadavky, ujasníme si: kde budeme koberec používat, jakou funkci má plnit a co od něho vlastně očekáváme. Koberec, který je určen do dětského pokoje, bude vypadat jinak než třeba do ložnice.