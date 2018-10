Novinky

Kromě praktických vlastností mohou mít dětské koberce moderní design, působit inovativně a především by měly být vyrobeny z kvalitních materiálů. Vzorů je na trhu celá řada.

Koberce chrání děti před prochladnutím od nohou, a také, mají-li pogumovaný spodní povrch, zabraňují uklouznutí dítěte na podlaze. Pokud váš koberec tuto protiskluzovou vložku nemá, doporučuje se pořídit si alespoň vložku mezi koberec a podlahu.

.: Kobereček "mašinka" potěší každého malého kluka.foto: Voivo Wool

Dětem můžete pořídit klidně i koberce na stěny, alespoň do určité výšky, ochráníte tak stěny před znečištěním nebo pomalováním pastelkami a nebudete muset tak často malovat.

Hrací koberce děti zaručeně nadchnou

Čím ale dětem uděláte opravdovou radost jsou dětské hrací koberce. Určitě znáte koberce na kterých je mapka silnic pro autíčka, letiště, nebo koberce s potiskem skákacího panáka, nebo člověče nezlob se.

.: Veselé motivy přinesou dobrou náladu.foto: Voivo Wool

Tyto koberce mají většinou kratší vlas a jsou hrubší struktury, která není tak příjemná na hmat, ale tvoří ideální podložku pro hry.

Vyplatí se investovat do vlněných koberců

Díky přirozeným vlastnostem vlny jsou tyto koberečky vysoce odolné vůči špíně a sešlapání. Velkou ředností vlny je nehořlavost – vlna totiž nehoří, pouze se škvaří.

.: Koberce s vysokým vlasem jsou náročné na údržbu, do dětských pokojíčků se tedy moc nehodí.foto: Právo/archiv firem Avanti-koberce, Bakero-koberce, Carpet design, Interdesign a Rali

Pokud bude váš nový vlněný koberec ještě několik měsíců pouštět vlas, nebojte se, jedná se o zbytky vlasů z poslední fáze výroby. Můžete počítat s tím, že tato fáze brzo přejde. V porovnání se syntetickými vlákny však přeci jen hůře odolává špíně a je podstatně dražší.

.: Věnovat pozornost materiálu se u koberců pro děti vyplatí dvojnásobně.foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

Nejčastěji používané vlákno v kobercovém průmyslu je nylon. Jedná se o mimořádně pružné a trvanlivé vlákno, které kromě jiných vlastností dobře odolává špíně. A tak je dobrým tipem použít do dětského pokoje koberec právě z tohoto materiálu.

Koberce jsou do dětských pokojů vhodné i proto, že do určité míry tlumí zvuky a chrání předměty před rozbitím. Do dětského pokoje koberec prostě patří.