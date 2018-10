Jana Špatzová , Novinky, Právo

Bytelný rám a pevné pelesti - dobrá postel je základem kvalitního spánku. Ale postel by měla být také pěkná, měla by nás tvarově uspokojovat. Někomu se líbí celočalouněná, jiný dá přednost masívnímu dřevu. Je-li to možné, nepořizujeme si postel s úložným prostorem, ten totiž zamezuje dostatečnému odvětrání.

Čalouněné postele sice vypadají přívětivě a útulně, musíme ale brát v potaz, že i v ložnici se práší a je třeba čas od času čalounění vyluxovat a vyčistit. Rozměry postele jsou různé, v zásadě ale platí: l optimální šíře pro jednu osobu je 90 cm a standardní délka 200 cm; l dvojlůžko (manželská postel) má mít šíři 180 (resp. 200 cm) a délku 200 cm.

Kvalitní rošt

Existuje několik kritérií, podle kterých vybíráme postelové rošty. Jedním z nich je váha osoby, která na něm bude uléhat. Každý může mít rošt takový, jaký bude přesně odpovídat jeho potřebám. Vysoce kvalitní ortopedický polohovací rošt se vyrábí přímo na míru každé osoby. Ale i běžně pořizované rošty sledují především kvalitu a pohodlí. Jednotlivé lamely by měly mít individuálně nastavitelnou míru pružnosti.

Nejnovějším trendem jsou rošty, v nichž jsou místo lamel pravidelně rozmístěny body, jakási křidélka, které rozdělují váhu těla a individuálně reagují. Máme-li dvojlůžko, pořídíme si dva samostatné rošty a je libovolné, zda budou polohovací nebo pevné. Tak zajistíme dokonalý komfort pro každého.

Matrace je jedním z pilířů kvalitní postele. Foto archiv firem Abitaire, Atmosphere, Ikea, Reflex, Stella a JMP

Rozhodneme-li se pro dražší, ale kvalitnější polohovací rošt, pořídíme k němu kaučukovou (latexovou) matraci nebo matraci vyrobenou z PUR pěny. Vybíráme matraci V noci se hodně potíme, naše tělo během spánku odevzdá 0,5 až 1,5 l tekutin. Proto by lůžko mělo být dostatečně prodyšné a zajišťovat odvod tekutiny, abychom neměli pocit upocenosti.

Matrace s pružinami i bez

Potahy matrací by měly být snímatelné a z pracího materiálu, aby bylo možné zachovávat maximální hygienu. Matrace by také měla poskytovat tělu dostatečnou oporu, každý spáč změní během noci až 100krát svoji polohu. Pokaždé by se nám mělo ležet pohodlně. l matrace s pružinovým jádrem, ať se samostatnými pružinami kapsičkovými nebo pružinami spojenými ocelovou spirálou, mají své příznivce, dochází ale k postupné únavě materiálu a tzv. proležení.

Obecně se dá říct, že na množství pružin je přímo závislý komfort spánku. Čím více, tím lépe se přenáší a rozděluje váha. l sendvičové matrace s polyuretanovým jádrem jsou hodně prodyšné a kombinací vrstev různé hustoty docílíme požadovaného efektu zdravého spaní. l kaučukové, latexové matrace mají jádro s otvory, jejich velikost a hustota určuje pružnost.

Příjemné lůžkoviny

Péřové peřiny a polštáře, jak je známe od babiček, se dnes již téměř nepoužívají. Velké oblibě se naopak těší syntetické materiály, které nejen umožňují vyšší komfort spánku, ale jsou také snadno doma udržovatelné, můžeme je bez obav vyprat v pračce. Na deku a polštář patří povlečení, nejlépe bavlněné, lněné nebo hedvábné.

Veselé barevné proužky ložnici prozáří. Foto archiv firem Abitaire, Atmosphere, Ikea, Reflex, Stella a JMP

Bavlněné tkaniny, jsou-li v úpravě krep, se navíc nemusejí vůbec žehlit. Posledním prvkem je prostěradlo. Můžeme mít starodávnou plátěnou plachtu, která se položí na postel a okraje se podsunou pod matraci, nebo si pořídíme vypínací prostěradlo. Na okrajích je všitá guma, která zajistí, že během spánku látku neshrneme a ráno vstáváme z krásně napnutého prostěradla.

Světlo v ložnici

I když k dobrému spánku bezpodmínečně potřebujeme tmu, není možné v ložnici přehlížet svítidla. Malé lampičky bychom měli mít na nočním stolku, případně zavěšené na zdi nad hlavou. Stínidlo takové lampičky by mělo světlo rozptylovat a zamezit nepříjemnému oslnění. Stropní světlo by nemělo být zavěšeno přímo nad lůžkem.

Je vhodné, aby se kužel světla lámal buď o stěnu, nebo o strop. Z toho důvodu je nejvhodnější stropní přisazené světlo, nástěnná nebo stojací lampa.

Důležité maličkosti

V ložnici bychom se neměli obejít bez nočního stolečku. Odkládáme na něj rozečtenou knihu, stojí na něm malá lampička. Stolek by měl být kupovaný spolu s postelí a měl by být ze stejné designové řady. Někdy bývá stolek přímo součástí postele. Poskytovat by měl alespoň minimum úložného prostoru, například jednu zásuvku. Aby se v ložnici nepovalovaly svršky, pořídíme si praktický mobilní věšák.

Z postele byste měli vidět na dveře. Foto archív firem Abitaire, Atmosphere, Ikea, Reflex, Stella a JMP

Záclony a závěsy přispívají k pocitu útulnosti, stejně tak i koberec, nejlépe celoplošný. Pokud máme v ložnici plovoucí podlahu, dáme menší kusové koberce alespoň k nohám postele. Stěny vymalujeme světlounce žlutou, meruňkovou nebo lehkou pistáciově zelenou. Poloha lůžka - nejlepší je pelestí ke stěně a pokud možno na protilehlé straně od okna. Měli bychom vidět na dveře.

Bez počítače a televize

Televizor a počítač do ložnice v žádném případě nepatří! Máme-li v ložnici z prostorových důvodů pracovní koutek, oddělíme ho např. paravánem. Do ložnice patří především přírodní materiály, jemné tlumené barvy a klasické, nijak agresivní tvary. Vše by mělo být snadno udržovatelné, protože spát v prašném prostředí je značně nezdravé.