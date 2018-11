Akustické parametry, které se z pohledu interiéru v bytovém domě technicky hodnotí, jsou jednak vzduchová neprůzvučnost, která řeší riziko šíření hluku vzduchem, a přenos kročejového hluku, který řeší přenos hluku konstrukcemi.

Všesměrový reproduktor, který slouží jako zdroj standardizovaného zvuku při měření.

FOTO: Znalecký ústav Dekprojekt

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost konstrukce snižovat úroveň hluku mezi dvěma prostory. Je to vlastnost, která vás odcloní od křičícího souseda. Ale jak poznáme, co je špatně? Je špatně postavená či navržená stěna mezi vámi a sousedem? Křičí soused hrozně moc? Nebo jste vy moc citlivý či citlivá?

Naštěstí existuje obecně definovaná objektivní hodnota, kterou musí stěna či strop mezi byty utlumit. Ta je uvedena v normě a lze ji objektivně změřit. Měření probíhá tak, že se na jednu stranu stěny či stropu postaví speciální všesměrový reproduktor a na druhé straně se na stanoveném místě umístí přesný kalibrovaný zvukoměr.

Po spuštění standardizovaného zvuku z reproduktoru se v místnosti s reproduktorem a ve vedlejším prostoru změří hladina zvuku. „Rozdíl“ těchto hluků se pak může porovnat s normovým požadavkem.

Speciální klepadlo, které slouží jako zdroj standardizovaného zvuku při měření.

FOTO: Znalecký ústav Dekprojekt

Přenos kročejového hluku je vlastnost konstrukcí přenášet (či spíše nepřenášet) hluk konstrukcí. Je to tedy vlastnost, která brání tomu, abyste slyšeli každé bouchnutí do podlah v bytě nad vámi či na chodbě. A situace je podobná jako u vzduchové neprůzvučnosti.

Problém je buď v tom, že je špatná konstrukce, nebo soused do podlahy mlátí příliš. Požadovaný objektivní parametr je opět uveden v normě a lze provést jeho objektivní měření. To probíhá tak, že se na jednu stranu postaví speciální kalibrované „klepadlo”, které po zapnutí standardizovaně „dupe” do konstrukce a na druhé straně se na stanoveném místě umístí kalibrovaný zvukoměr. Změřená hodnota hluku ve spodní místnosti se porovná s normou.

Přesný zvukoměr

FOTO: Znalecký ústav Dekprojekt

Hodnocení této nemoci je pak relativně jednoduché. Pokud výsledky měření ukazují, že naměřené hodnoty neodpovídají požadavkům příslušné normy a předpisů, je problém v konstrukcích domu a má smysl řešit tuto záležitost s majitelem domu či například developerem (pokud je dům ještě v záruce).

Pokud ale naměřené hodnoty odpovídají požadavkům, musíme spíš řešit mezilidské vztahy a problémy. A to je někdy větší trápení.

Roman Pavelka - specialista Znaleckého ústavu Dekprojekt,

roman.pavelka@dek-cz.com