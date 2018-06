Pan Edward má rodinný dům u vody s krásným výhledem. Dům dlouhodobě fungoval bez problémů.

V minulém roce se majitel rozhodl trochu upravit dispozici domu. S tím byla spojena i instalace nového odvětrání upravených sociálních prostor přes šikmou střechu. Změna dispozice byla dokončena a vše mělo být dál v pohodě. Ale po prvním jarním přívalovém dešti panu Edwardovi do interiéru protekla spousta vody. Jak to?

Prostup odvětrávacího potrubí v doplňkové izolaci (folii pod krytinou) nebyl vůbec utěsněn.

FOTO: Nemopas

Na šikmé střeše má pan Edward u nás poměrně rozšířenou plechovou krytinu, která imituje tašky. Když specialisté Nemopas rozkryli střechu, bylo hned jasné, proč do domu začalo zatékat. Potrubí nového odvětrání bylo sice seshora v plechové krytině docela rozumně opracováno, ale pod krytinou, ve fólii doplňkové izolace, se s jeho těsněním nikdo nepáral. Kolem prostupující roury byla prostě proražena díra jako hrom.

Voda, která při přívalovém dešti některými detaily pronikla pod krytinu (a opět zdůrazňujeme, že je to vlastnost skládané krytiny), si našla cestu i k netěsněnému prostupu a protekla tudy do dalších vrstev střechy a posléze do obýváku pana Edwarda.

Instalatéři, kteří odvětrání realizovali, se věnují hlavně záležitostem spojeným se sociálními zařízeními. Nemají často úplně přesnou představu o tom, na co je pod krytinou “ta fólie” a neuvědomují si, že to je součást izolace střechy proti vodě.

Správně opracovaný prostup potrubí skrz doplňkovou izolaci (ilustrační foto).

FOTO: Nemopas

Správně opracovaný prostup potrubí skrz plechovou krytinu (ilustrační foto).

FOTO: Nemopas

Bohužel v praxi inspektorů nemovitostí je proražená, neslepená či neodvodněná doplňková izolace poměrně často viditelná závada. Důsledkem je pak zatékání do prostor pod střechou a starosti mnoha majitelů. Proto při každé stavbě i úpravě domu využijte služeb specialistů, kteří kontrolují prováděné práce a zabrání podobným problémům, které musel řešit pan Edward.

Ing. Radim Mařík - hlavní inspektor nemovitostí Nemopas