V současné době, kdy se stále více rozvíjejí služby inspekce nemovitostí, je na začátku vhodné provést komplexní kontrolu technického stavu.

Výstup této diagnostiky (Technický průkaz nemovitosti) pak poslouží majiteli nemovitosti pro naplánování věcného, časového i finančního plánu údržby. Tím se majitel do budoucna vyvaruje náhlé havarijní opravy, která bývá zpravidla finančně náročnější než pravidelná údržba.

Krom toho, že nemovitosti mají problémy spojené s tím, že byly postaveny vadně či nevhodně, je třeba si také uvědomit, že i 'zdravé' konstrukce a součásti domu stárnou – mají omezenou životnost. Následující tabulky uvádějí přibližnou životnost stavebních konstrukcí i zařízení budov.

Každý dům je třeba neustále udržovat a mít pod kontrolou.

FOTO: Zdravá nemovitost

Když už víme, v jakém stavu se naše nemovitost nachází, musí si každý majitel ujasnit, co dokáže udržovat sám a na co potřebuje odbornou firmu. Kromě schopností majitele na to má vliv i druh objektu. Například čištění okapových žlabů může majitel provádět sám u bungalovu, u patrových nemovitostí to může být komplikované.

Co by si tedy majitelé většinou mohli dělat sami? Důležitou a pravidelnou činností by mělo být čištění lapačů střešních splavenin (tzv. “gajgr”), okapových žlabů, střešních a terasových vpustí apod. Další činností by měly být pravidelné nátěry a ošetřování povrchů (např. klempířských a kovových prvků, dřevěných oken, povrchů teras apod.).

V současném stavebnictví se bohužel setkáváme s nadměrným používáním 'trvale pružných tmelů' na těsnění různých detailů (spáry mezi parapetním plechem a ostěním, tmelení detailů plochých a šikmých střech apod.). Toto často nevhodné řešení s sebou přináší potřebu pravidelné údržby. Dříve či později vlivem povětrnosti tyto tmely degradují, je proto nutná jejich kontrola a obměna.

Orientační (předpokládanou) životnost stavebních prvků uvádí např. příloha č. 21, tabulka č. 7 vyhlášky č. 441/2013 Sb.

FOTO: Zdravá nemovitost

Význam má i údržba okolí domu. U nemovitostí stojících na jílovitých či sprašovitých zeminách může docházet vlivem kolísání množství vody u základů k destabilizaci objektu. Proto se u těchto nemovitostí nedoporučují 'zalévané záhony' kolem obvodu domu.

Blízko u domu nemají také být stromy. Ty mohou v plné velikosti svými kořeny poškozovat spodní stavbu domu i měnit nevhodně vodní režim u základů.

Do údržby nemovitosti spadá i pravidelná revize zařízení nemovitosti. V poslední tabulce jsou uvedeny základní kontroly a revize, které jsou vyžadovány.

Soupis pravidelných kontrol a revizí - orientační - je nutné se držet informací od revizního technika.

FOTO: Zdravá nemovitost

Správná a pravidelná údržba zajistí optimální využití nemovitosti, zlepšení provozní bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti, zajistí nižší provozní náklady, delší životnost a vyšší hodnotu dané nemovitosti. A jak jistě ví každý majitel domu, práce na rodinném domě nikdy nekončí.

Ing. Jiří Čížek - technický ředitel společnosti Zdravá nemovitost, Ing. Radim Mařík - hlavní inspektor nemovitostí Nemopas