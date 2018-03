Pan Evžen se na svém domě rozhodl vybudovat obytné podkroví. Aby do půdy dostal dost světla, rozhodl se, že vybuduje i nové velké vikýře.

V souvislosti s úpravou podkroví se rozhodl též pro nahrazení původní dožilé krytiny z eternitu a na střechu si pořídil nové betonové tašky. Uvedené plány pana Evžena vedly k tomu, že bylo třeba původní krov na domě upravit jak tvarově, tak staticky.

Nově provedená krokev u okraje vikýře je opřena do svislé cihelné stěny vikýře. Vodorovné síly, které tento prvek krovu vyvozuje, nejsou rozumně zachyceny.

FOTO: Znalecký ústav Dekprojekt

Realizační firma, která půdní vestavbu prováděla, uvedla, že rekonstrukci krovu zvládne bez problémů. Problémy ale nastaly. Když pan Evžen viděl, co dělníci na půdě provádějí, povolal raději inspektory Nemopas. A ti zjistili to, co pan Evžen tušil - že pracovníci realizační firmy, kteří krov prováděli, rozhodně nebyli profesionálové. Některé prvky krovu (vaznice) byly již bez sněhu prohnuté. Nové krokve byly opřeny z boku do cihelné stěny.

Místo tesařského spoje se prvky krovu jen “potkaly”.

FOTO: Ing. Jiří Hlavín - Nemopas

Podobnou anabázi zažil i pan Jirka, kterému odborná firma také dělala nové části krovu. Když se přišel na stavbu podívat, byl i jako laik překvapen. Prvky krovů v místech, kde měly být tesařské spoje, spolu nebyly prakticky spojeny, nebo se dokonce ani nedotýkaly.

“Tesařský spoj” funguje díky velkému hřebíku a při podrobném zkoumání se ukazuje, že částečně možná pomáhá i pavouk.

FOTO: Ing. Jiří Hlavín - Nemopas

Krov je statickou konstrukcí, která by měla být navržena tak, aby přenášela zatížení šikmé střechy, tedy vlastní krytinu, sníh, kominíka na střeše apod. Měl by ji navrhnout statik, a hlavně by její realizaci měl provádět řemeslník, který dané práci rozumí.

Bohužel u řady realizačních firem je situace komplikovaná. Krom zkušených, stavebně a řemeslně vzdělaných lidí, kteří firmu často vedou a kontrolují stavební práce, má firma i řadu pracovníků na základní řemeslně jednoduché práce. Bohužel se často stává, že právě na těchto lidech je ponechána i realizace složitých konstrukcí, jako je například krov. Nepodařené krovy jsou pak velmi komplikovaně řešitelné pro realizační firmu i investora.

Ing. Jiří Hlavín - inspektor nemovitostí, oblast Praha a jižní Čechy