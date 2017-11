Nevýhody zaatikového žlabu z plechu

V historických centrech měst se často na domech objevují tzv. zaatikové či nadřímsové žlaby pro odvodnění šikmých střech. Při jejich standardním provedení z plechu ale velice často dochází k zatékání do konstrukcí pod nimi. Pokud by mělo být úplně pravdivé známé rčení o dešti a okapech, mělo by znít: ”Z deště pod zaatikový žlab”. Pan David si koupil byt pod střechou na pražském Žižkově a nestačil se divit.