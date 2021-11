Šikovná maminka vyrobila pro dceru z obyčejné skříňky skvělý domek pro panenky

„Na nápad vyrobit domeček pro panenky jsem přišla, když jsem chtěla dceři koupit barbie domeček k jejím pátým narozeninám. Strávila jsem hledáním na internetu hodiny a nenašla jsem nic, co by se mi líbilo, aniž by to stálo stovky liber. Navíc, všechno bylo převážně z plastu. Při prohlížení obrázků barbie domečků jsem dospěla k přesvědčení, že bych jeden takový vlastně zvládla vyrobit sama, a navíc by byl větší i déle vydržel,” napsala nám jedenatřicetiletá maminka Faith Sheppardová.

Jako mnoho lidí začínajících s dosud nevyzkoušeným projektem, i ona začala nejprve sledováním videí na youtube, aby si okoukla, co ji čeká a jak na to. Vyplatilo se, protože se jí podařilo odpozorovat spoustu drobných triků, které jí později ušetřily spoustu zbytečné námahy a práce.

Faith si poté promyslela, co by mělo tvořit rám domečku. Nakonec se k tomu nejlépe šikla skříňka z borového dřeva s dvoukřídlými dvířky, kterou zahlédla na tržišti na sociální síti, navíc její majitel, který ji skladoval v garáži, bydlel jen pár kilometrů od domu Faith. Skříňku jí byl ochoten přenechat pouze za odvoz.

Následovala fáze rozmyšlení vnitřního uspořádání skříňky - domečku. V tomto bodě pomohl Faith její manžel Owen, který vytvořil dovnitř poličky a předěly - patra a zdi ze dřeva, které už měli připravené v garáži u sebe doma.

Zdi a podlahy pokrývají skutečné tapety a koberce

Bylo možné začít se zařizováním interiéru jednotlivých místností. K tomu pořídila v nedalekém obchodě zbytky a vzorky tapet, stejně tak podlahové krytiny pořídila zase v obchodě s koberci, kde jí rovněž dovolili, aby si z nepotřebných odstřižků vybrala, co potřebuje.

Skříňku celou natřela a jediné, co dosud kupovala, byly hezké starší úchytky na dvířka skříňky, které sehnala na internetové aukci za 4 libry, v přepočtu za 120 korun.

Tatínek Owen pomohl s vytvořením jednotlivých pokojíčků. Foto: Archiv Faith Sheppardové

„K upevnění všech rukojetí uvnitř domečku a vodovodních kohoutků jsem použila lepicí pistoli, k jejich natření pak posloužil lak na nehty. Prakticky v každé místnosti jsem pak uplatila dřívka z lízátek a nanuků. Prošla jsem celý náš dům a hledala, co bych mohla ještě zrecyklovat. Sprcha je tak udělaná z krabičky od sushi, zástěna sprchy pak z balení od šunky,” popisuje Faith.

Polštářky z houbičky na nádobí

V domku pro panenky ale nalezlo domov nakonec i několik kusů nábytku a vybavení z originálního barbie domečku. Pocházejí od známých, kteří se takového domečku zbavovali.

Jako osvětlení použila Faith světelný řetěz, jako polštářky pak kousky vysloužilé houbičky na nádobí s povlakem ušitým z kousku látky. Zrcadla jsou z alobalu, rozličné krabičky proměnila ve skříňky kuchyňské linky.

Zařízení kuchyňky vzniklo z krabiček. Foto: Archiv Faith Sheppardové

Velmi hezkým prvkem, který v malé majitelce domečku hned vzbudí jasný pocit, že toto je pouze a jenom její království, jsou obrázky na zdech v jednotlivých pokojíčcích. Jsou to totiž její zmenšené a zarámované fotky.

Domeček za 600 korun

„Nakonec to všechno dohromady stálo 20 liber (600 Kč)! Mám obrovskou radost, jak se to povedlo, je to mnohem lepší, než jsem se kdy odvážila doufat. Nemůžu se už dočkat, jak si budeme s dcerou s domečkem hrát, až jej konečně dostane k narozeninám,” neskrývá své nadšení Faith, jež pracuje jako soukromá kosmetická terapeutka.

Veškeré práce jí zabraly zhruba dva až tři týdny, přičemž na domečku pracovala vždy od půl sedmé do deseti hodin večer, tedy v čas, kdy děti už byly v posteli a ona mohla vše udržet v tajnosti.

Na závěr pak připojuje rady nejen pro další maminky, které by se chtěly pustit do podobného díla: „Snažte se najít využití pro všechno, co byste jinak vyhodili. Staré oděvy se mohou proměnit v povlečení a polštářky, z různých plat lze udělat sprchy a umyvadla, roličky od toaletního papíru poslouží jako krby atd. Zapojte svou představivost!”

Z obyčejné skříňky vznikl domeček pro panenky. Foto: Archiv Faith Sheppardové Dalších 4 fotografií