Nízkoenergetický nebo pasivní dům se stává běžným standardem a na to reagují výrobci materiálů i stavební firmy.

Vyplněním dutin cihel polystyrenem došlo ke 40% navýšení jejich tepelněizolačních vlastností při zachování paropropustnosti. Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní bydlení.

Cihla má v sobě polystyren a spolehlivě zatepluje bez dodatečného izolantu. Má přirozený prostup vodních par, dýchá a vytváří uvnitř zdravé klima. A nám se díky tomu v domě dobře a zdravě žije.

Cihelné komíny hlásí novinku

Komínové těleso pro tuhá paliva musí být vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 5 cm. A to byl často problém.

Když dal majitel na komín střešní skladebný systém a chtěl dodržet pěticentimetrovou normu, tak mu mezi fólií a komínem vznikla mezera, kterou zbytečně unikal vzduch, tedy teplo.

Pravá pálená střešní taška Tondach Stodo.

Kdo naopak nalepil paropropustnou fólii přímo na komín, znelíbil se pochopitelně kominíkům. Fólie totiž neměla atest, aby mohla přijít do přímého kontaktu s komínovým tělesem.

Vzniklo tedy chytré řešení v podobě nového parotěsného prostupu z pěnového skla Foamglas, které funguje báječně.

Brání srážení vlhkosti, protože je difúzní, vlhké páry propouští jednosměrně ven z konstrukce. Nedochází ke vzniku rosného bodu, který by vedl ke kondenzaci vodních par, srážení vlhkosti a možné tvorbě plísní.

Paropropustný prostup pěnového skla Foamglas o tloušťce 5 cm bezpečně napojí fólii na cihelné komínové těleso.

Splňuje protipožární normu, pěnové sklo je nehořlavé, vytváří požadovanou 5cm mezeru mezi komínovým tělesem a hořlavým materiálem, kterým je navazující paropropustná fólie.

Snižuje tepelné ztráty, protože dokončuje střešní systém s izolací přímým napojením na komín, kolem komína pak neuniká teplý vzduch.

Nosný cihelný překlad Heluz lze použít na vnitřních i vnějších stěnách, dá se kombinovat s tepelnou izolací.

Ani horko, ani zima

Okna jsou slabým článkem domu. Jsou to několikamilimetrové skleněné tabule, které jsou v zimě místem největších tepelných úniků. V létě jimi zase vstupuje do interiéru nesnesitelné horko. A do třetice je lze považovat i za nejzranitelnější místo co do bezpečnosti.

Nenosný plochý překlad tvoří cihla a železobeton. Lze ho použít na okna, dveře, výklenky.

Majitelé novostaveb proto rádi vybavují svůj dům venkovním stíněním, které chrání před chladem, sluncem, hlukem a částečně i před zloději.

Moderní dům si zaslouží čisté linie, nehezkým krabicím na fasádě odzvonilo. A tak je moudré již ve fázi výstavby myslet na nosné roletové a žaluziové překlady se schránkou, které se hodí pro jakoukoli stínicí techniku.

S cihlami Heluz Family 2in1 s vnitřním izolátem nemusíte dodatečně zateplovat. Kromě toho má cihlová stavba dlouhou životnost, bezpečnou konstrukci, je stabilní, pevná, mechanicky odolná.

Překlad je multifunkční výrobek, nosný, se zabudovanou tepelnou izolací. Používá se nad okenní otvory v obvodových stěnách. Výška okenního otvoru pro montáž venkovních rolet nebo žaluzií je minimálně 600 mm a maximálně 3000 mm pro roletu. Součástí překladu jsou zabudované lišty pro upevnění držáků stínicích systémů.