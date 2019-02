Co zkontrolovat na střeše po zimě

Blíží se konec zimy, a to je pro majitele domů období, kdy se už už chtějí vrhnout do zahradničení. Dříve před tím by ale měli nejprve ještě zkontrolovat střechu svého domu. Připomeňme si, na co se při její prověrce zaměřit.