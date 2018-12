Čtyři třídy pyrotechniky

Zábavní pyrotechnika se dělí do čtyř tříd.

První je volně prodejná od 15 let, druhá třída je prodejná osobám od 18 let, další od 21 let a poslední třída je určena pouze pro osoby s průkazem odpalovačů ohňů nebo na základě osvědčení o odborné způsobilosti.