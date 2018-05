Jak před dovolenou správně zabezpečit domov

Sezóna dovolených je tady, a to je ráj pro zloděje. Pokud nemáte byt či dům dostatečně zabezpečený, je právě nejvyšší čas to napravit. Odborníci doporučují, že do zabezpečení máme vložit až 10 % z celkové ceny majetku.