Než se pro rekonstrukci rozhodnete, měli byste vědět, jaké jsou požadavky na bezbariérové bydlení, a ujistit se, zda můžete takové podmínky doma vytvořit. Možná bude jednodušší pořídit si bydlení v bezbariérovém domě.

Byty bez bariér nabízejí jak realitní kanceláře, tak developeři, kteří upraví byt přesně na míru. Takové byty se nacházejí hlavně ve velkých městech v blízkosti občanské vybavenosti. Někdy se stává, že nový bezbariérový byt vyjde levněji než rekonstrukce stávajícího bytu či rodinného domu.

Pro jakou variantu se rozhodnete, záleží jen na vás. Rozhodne druh tělesného postižení a s ním související omezení pohybu na jedné straně a hygienické potřeby na straně druhé. Tyto zásady lze aplikovat také v bytech, kde s námi žijí prarodiče.

ALU přechodový profil lepicí, stříbrný, 1 m, tl. 50 mm, materiál kov, cena 169 Kč/kus.

FOTO: Hornbach (3x)

Mezi patry bezpečně

Žijete-li v domě se schodištěm, neznamená to, že musíte měnit bydlení. Schody může překonat schodišťová plošina nebo sedačka. Schodišťová sedačka je méně náročná na úpravu interiéru. Pohybuje se po kolejnici namontované do schodišťových stupňů. Lze ji umístit i na poměrně strmá schodiště.

Mobilní pásový schodolez Sherpa je stabilní, snazší na ovládání pro doprovodnou osobu, nehodí se na úzká schodiště. Cena je 122 000 Kč.

FOTO: Manus (2x)

Kolejnice zabírá jen nepatrný prostor a sedačka je k dostání i ve skládací verzi a ve chvíli, kdy se nepoužívá, ji lze sklopit. Je vybavena opěrnými madly, podpěrkou pod nohy a ovládacím panelem, který zvládne obsluhovat po zaškolení každý.

Schodišťové sedačky se dají aplikovat na všechny typy schodišť, od klasických rovných přes schodiště lomená až po schodiště točitá.

Do stísněných prostor a na točitá schodiště je vhodný mobilní kolečkový schodolez Yack, který vyžaduje doprovodnou osobu. Cena činí 115 000 Kč.

Přístupný má být celý byt

S příchodem zdravotních potíží omezujících hybnost je nutné přizpůsobit domácí prostředí vzniklé situaci. Tak získáte větší pohodlí a úlevu od bolesti. Navíc řada kompenzačních pomůcek vám umožní více pohybu a soběstačnosti.

Rozhodnete-li se upravit byt na bezbariérový, je nezbytné srovnat nejdřív všechny výškové rozdíly podlahy a odstranit všechny prahy.

Schody u dvoupodlažních bytů vyřešíte schodišťovou plošinou či speciální sedačkou. Pokud to dispozice domu dovolí, je účelné situovat bezbariérové zázemí do jednoho patra. Je to řešení levnější a pro tělesně postiženého podstatně pohodlnější.

Účelně vybavená kuchyně

Pro vozíčkáře lze objednat kuchyni na míru, která má sníženou pracovní desku, pod níž se dá zajet vozíčkem, případně je možné běžnou linku dovybavit výsuvnými pracovními deskami v příslušné výšce.

I lidé se zhoršenou hybností si mohou práci v kuchyni usnadnit. Ať už jsou to zdánlivě drobné pomůcky, jako třeba prkénko se zvýšenými okraji a zarážkou proti pohybu prkénka po podložce, nebo nůž s kolmou rukojetí.

K dostání jsou také pomůcky ke snazšímu otevírání nápojů či konzerv, příbory s anatomickou rukojetí a mnoho dalších vymožeností.

Nutné pohodlí v koupelně

Sprchový kout nebo vana? Není pochyb o tom, že sprchový kout nabízí jednodušší vstup do prostoru a může být vybaven sedátkem i židlí. Zrovna tak si ale můžete zvolit vanu. Ani toto řešení není nemožné při omezené hybnosti. Do vany pomůže třeba výsuvná vanová sedačka.

Sedátko na vanu s madlem, nastavitelný rozměr 410-600 mm, maximální nosnost 150 kg, cena 1290 Kč.

FOTO: Sapho (5x)

Madla jsou nezbytným pomocníkem při vstávání z vany, WC, ale mohou sloužit i jako prevence pádu starších osob. Neměla by chybět v žádné koupelně, kterou využívají starší či zdravotně postižené osoby, aniž by trpěly výrazným handicapem.

Podpěrné madlo pravé, maximální nosnost 120 kg, cena 2998 Kč.

Bezpečnostní vanové madlo Schulte 1837, v. 44, š. 30 cm plast/ocel bílá.

Další pomůcky, jako jsou věšáky, držáky a úchytky, které by měly být v bytě bez bariér dosažitelné a snadno využitelné, je nezbytné při rekonstrukci koupelny a toalety zakoupit.

Funkční a designově zajímavá může být koupelna s bezbariérovým vybavením a přístupem do sprchového koutu, k umyvadlu i k toaletě s nezbytnými madly.

FOTO: Siko

Dveře pro vozíčkáře by měly být široké minimálně 90 cm a měly by se otvírat směrem ven.

Ergonomické umyvadlo, které se dá podjet a které má speciálně tvarované (prodloužené) baterie pro snadné ovládání, musí být součástí bezbariérové koupelny.

Keramické umyvadlo pro tělesně postižené, 59 x 45,5 cm, cena 2390 Kč

Umyvadlo na desku Jungborn Veronia bílé, materiál sanitární keramika, cena 1200 Kč

Klozet musí splňovat dvě základní podmínky. Výška klozetové mísy včetně sedátka by měla být 50 cm nad podlahou a přední hrana klozetu vzdálená 70 cm od zadní stěny. Tato vzdálenost umožní optimální přesednutí z invalidního vozíku na klozet.

Mezera mezi jednou boční stěnou a klozetovou mísou by měla být alespoň 30 cm. Plocha pro pohyb invalidního vozíku musí být na jedné straně minimálně 95 cm.

Zvýšené WC sedátko 10 cm, s madly, max. nosnost 150 kg, cena 1990 Kč

Všechny hrany by měly být zaoblené a dostatečně zvýrazněné.

Koupelnová lavice s opěradlem, nastavitelná výška 530-630 mm, maximální nosnost 150 kg, cena 2490 Kč.

Ložnici dělá kvalitní postel

Kvalitní postel patří do každé ložnice, nejen do bytu osob s omezenou hybností. I když ty by měly výběru postele věnovat speciální pozornost. Postel s kvalitním roštem a matrací pomáhá správné podpoře páteře, spánek na vhodně zvoleném lůžku sníží intenzitu bolestí.

Individuálně konstruované jsou ortopedické rošty s matrací.

Pro osoby upoutané na lůžko dlouhodobě jsou vhodné antidekubitní matrace, které chrání před proleženinami. Tyto matrace jsou tzv. aktivní a pasivní.