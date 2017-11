Byt bez smítka prachu. Jak na efektivní vysávání

Vysávání patří mezi činnosti, které sice nevévodí žebříčkům popularity v rámci domácích prací, ale kterým se prostě nevyhne prakticky nikdo z nás. A i když by se mohlo zdát, že máme všichni ve vysávání spoustu praxe, neznamená to, že přesně víme, jak na to.