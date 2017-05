Kořenové čističky vody zná asi každý. Na stejném principu může fungovat i akvárium. Součástí akvária je v takovém případě malý záhonek. Voda z akvária přes něj neustále proudí v uzavřeném oběhu a rostliny vodu čistí. Jednou z možností, jak akvárium využít prakticky, je akvaponie. FOTO: Roman Mašín „Pro dokonalé vyčištění používáme unikátně akvaponický princip, kde do části filtrace osazujeme rostliny - klidně i bylinky nebo zeleninu - které rostou z vody a odebírají látky, jež se naopak díky rybám dostávají do vody,” vysvětluje princip Tomáš Macháček. Rostliny tak rybkám vodu čistí, ty naopak do vody vypouštějí látky, které svědčí rostlinám. Tím je zajištěna dokonalá symbióza. Malá akvária se záhonkem jsou pak skutečně krásnou součástí interiéru.