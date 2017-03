Dogtrekking muži do 40 let (max. 100 km), limit 50 hodin

Dogtrekking muži nad 40 let (max. 100 km), limit 50 hodin

Dogtrekking ženy do 35 let (max. 100 km), limit 50 hodin

Dogtrekking ženy nad 35 let (max. 100 km), limit 50 hodin

Dogmaraton muži (max. 50 km), limit 24 hodin

Dogmaraton ženy (max. 50 km), limit 24 hodin

Short Hot Dog (max. 25 km), bez časového limitu