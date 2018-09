Změny od 26. září 2015

Podle směrnic EU musí být od 26. 9. 2015 spotřebiče určené pro vytápění a ohřev vody (plynové, elektrické kotle, tepelná čerpadla, zásobníkové ohřívače vody) opatřené energetickým štítkem se zařazením do příslušné energetické třídy označené písmenky A++ až G.

Zároveň bude ukončena výroba těch spotřebičů, které nesplňují příslušnou energetickou účinnost podle dané směrnice.

Po 26. 9. 2015 např. nebude možné uvést na trh: 1. Nekondenzační plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10 kW pouze pro topení a kotlů s výkonem do 30 kW s průtokovým ohřevem TV). 2. Nekondenzační plynové kotle s provedením turbo/odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou.