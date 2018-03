Eva Rajlichová, Novinky

Recyklace a tříděný odpad jsou oblíbenými tématy posledních let. Kromě toho, že sbírat můžeme sklo, papír, plast či tetrapackové obaly lze podobně nakládat i s jistými částmi organického odpadu, který produkují domácnosti. Stačí si pořídit komunitní kompostér. Ten již jako jeden z prvních v České republice funguje pro komunitní kompostování u bytových domů a na sídlištích a je navržen podle zahraničních vzorů z Velké Británie, kde již mají s těmito zařízeními zkušenost.

Kompostér by měl být chráněn proti přímému slunci a větru. Pro osazení kompostéru je vhodné pod kompostem vyhloubit jamku hlubokou 150 - 400 mm. . Jamka by měla přesahovat půdorys kompostéru cca o 10 cm na každou stranu. Jamka by měla být vyplněna hrubým štěrkem frakce o velikosti 2,5 až 5 cm.

Vytvoření tohoto lemu usnadní následné sekání trávy v bezprostřední blízkosti kompostéru, dále zajistí přístup vzduchu pod kompostér a provzdušňování bioodpadu. Štěrk rovněž umožní vsakování zbytkové vody, která se vytváří rozkladnými procesy v kompostéru. Alternativní možností je zajistit odvod zbytkové vody do dešťového svodu.

Izolace a čistota

Kompostér je izolován, aby v zimních měsících nezamrzal. Víko chrání kompost proti přemáčení deštěm. U dna kompostéru je rošt, který zabezpečí odvod přebytečné vody a pomáhá k provzdušnění kompostu. Tím se minimalizuje riziko zápachu vznikající hnitím odpadu v anaerobních podmínkách. Kompostér je uzavřený a díky roštu u dna je chráněný proti drobným hlodavcům.

Čistota kompostu je vždy hlídána komunitou, která bude kompostér využívat. Kompostér je uzamykatelný. Na kompostéru by měl být vždy uveden kontakt na osobu, u které, pokud budou mít další osoby zájem připojit se ke kompostování, bude možné získat klíč.

S využitím materiálů občanského sdružení Ekomodov