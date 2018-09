Gisela Růžičková, rai , Novinky, Právo

Důležité je správně v kuchyni umístit hlavní centra: skladovací (lednice) a přípravné, varné (sporák) a mycí (dřez) centrum. Při přípravě jídla se pohybujeme právě v těchto místech. Pokud tyto tři body spojíme, neměly by dohromady přesáhnout šest metrů.

Pracovní deska mezi mycím a varným centrem by měla mít šířku alespoň 80-120 cm. V těchto místech pamatujeme na zásuvkovou skříňku s kuchyňskými nástroji (noži apod.).

Do rohu nepatří varná deska! Vyžaduje vzdálenost minimálně 20-30 cm od konců a rohů pracovní desky. Máme-li malé děti, opatříme sporák bezpečnostní zábranou v podobě kovové mřížky. Také plynová varná deska by neměla být instalována pod oknem (průvan by mohl zhasit plamen).

Moderní kuchyně s ostrůvkem. Foto Electrolux

Sporák by neměl být umístěn ani vedle dveří nebo na frekventovaném rohu kuchyňské linky. l V moderních kuchyních už dávno nejsou pracovní plochy, sporák ani dřez v jedné rovině. Zatímco nejníže položené bývá varné centrum, aby se snadno dosáhlo i na zadní plotýnky, pohodlné mytí nádobí umožní dřez umístěný výš.

Navíc by měl být umístěn minimálně 30 cm od konce pracovní desky. Může být instalován i ve výšce 100 cm, což přivítají zejména osoby vyššího vzrůstu.

Praktické uspořádání

Vzhledem k tomu, že si kuchyň nepořizujeme na pár let, zvážíme do všech detailů také umístění jak spotřebičů, tak nádobí, aby bylo vše na dosah. Usadíme-li troubu do výše očí, nebudeme se muset tolik ohýbat.

Přehledné a pohodlné umístění nádobí nám poskytnou plnovýsuvné regály a police. Velká rodina potřebuje hodně nádobí, takže si dopřeje myčku, která ušetří nejen vodu, ale i čas. Chceme-li ulevit páteři, lze i myčku instalovat až 40 cm od podlahy.

Sporák si umístěte i s ohledem na vaši výšku. Foto archiv DůmBydlení

Jak na jídelní stůl

Pokud máme dostatek prostoru, naplánujeme místo u jídelního stolu nejen pro členy rodiny, ale i pro hosty. Kulatý stůl je na prostor náročnější než stoly čtvercové či obdélníkové.

Pamatujme také na to, že průchod mezi jídelním stolem bez židle a pracovní deskou má být široký minimálně 90 cm, průchod mezi jídelním stolem se židlí a deskou minimálně 100 cm, u dřezu 110 cm, u varné desky nebo zásuvkové spodní skříně budeme potřebovat dokonce 140 cm.

Vybíráme podle vzhledu

Jestliže nám kuchyň padne do oka, je rozhodnuto. Materiál, z něhož se vyrábí kuchyňský nábytek, je stále dokonalejší. Ti, kteří hodlají vynaložit na kuchyni minimální finanční prostředky, se spokojí s kuchyní v provedení lamina. Tato kategorie je určena mladým lidem, ale oblíbí si ji všichni, kdo vyžadují odlehčený vzhled předních ploch kopírujících strukturu a barvu dřeva, k dostání je i v pastelových barvách.

Další variaci nábytku představují lakované dřevovláknité desky (MDF-desky). Vyznačují se zajímavým tvarovým zpracováním a širokou nabídkou odstínů s matovým i vysoce lesklým povrchem. Někteří výrobci kombinují dřevěný dekor s pastelovými barvami.

Jednoduše a elegantně. Foto Právo/Václav Jirsa

Masívní dřevo představuje klasický a vždy žádaný trend. Dvířka z masívu promění kuchyni v reprezentační prostor a umožňují její plynulé propojení s ostatními obytnými částmi bytu. K vyhledávaným patří olše, dub, bříza, ale i třešňové, ořechové a kaštanové dřevo. I nejnáročnější zákazníky uspokojí lakované kuchyně, za jejichž elegancí se skrývají vrstvy vysoce tvrdého laku.

Škálu kuchyňských materiálů doplňuje nerezový plech a čiré či matové sklo s pískovaným nebo strukturovaným povrchem. Nerez a sklo se objevují i jako výtvarné prvky v mnoha podobách. Tím získá celkový vzhled kuchyně na zajímavosti. Stále však platí, že méně znamená více, proto používejme dekorativní prvky jako koření.